Trabzon Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (TS – BJK maçı izle)

Trabzonspor - Beşiktaş maçı Süper Lig 27. haftasının en önemli karşılaşması. Süper Lig 2. yarısına fırtına gibi başlayan Trabzonspor, lider Beşiktaş'ı ağırlıyor. Trabzonspor, Beşiktaş karşısında da aynı çıkışı sürdürebilecek mi? Trabzonspor'da Olcay Şahan, Beşiktaş'ta ise Şenol Güneş için duygusal bir karşılaşma olacak. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? TS- BJK maçını hangi kanal yayınlayacak?

Trabzon, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Süper Lig 27. haftasında ikinci yarının en çok puan toplayan takımı Trabzonspor ile Süper Lig lideri Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, Süper Lig’de ikinci yarıda gösterdiği müthiş performansını bu akşam Beşiktaş karşısında da gösterebilecek mi merak ediliyor. Beşiktaş’ın bu maç öncesi 58 puanı bulunurken Trabzonspor 44 puana sahip. Peki Trabzon Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 27. haftasının en önemli karşılaşması Trabzonspor – Beşiktaş maçı. Tarihlerindeki 124. maçlarına çıkacak olan Trabzonspor ile Beşiktaş maçı biletleri futbolseverler tarafından tamamen satın alındı. Trabzonspor – Beşiktaş maçının oynanacağı Medical Park Arena’nın 41 bin 461 kişi kapasitesi bulunuyor. 18 Aralık 2016’da açılan statta Trabzonspor şu ana kadar kalelerinde gol görmediler. Trabzonspor’un yeni statlarında oynadıkları 4 lig maçında 3 galibiyet bir beraberlikleri bulunuyor. Trabzonspor ayrıca 2017 yılında oynadığı 10 lig maçının sekizinden galip gelmeyi başarırken 2 tanesinde berabere kaldı. Trabzonspor, bu akşam oynanacak Beşiktaş maçından glaip gelip Avrupa Kupalarına gitme hedefini tutturmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor – Beşiktaş maçı bu akşam Medical Park Arena’da oynanacak. Ali Palabıyık’ın yöneteceği Trabzonspor – Beşiktaş maçı saat 19.00’da başlayacak. Trabzonspor – Beşiktaş maçını BeIN Sport canlı olarak yayınlayacak.

124. RANDEVU ÖNCESİ

Trabzonspor ile Beşiktaş, bu akşam 124. kez karşı karşıya gelecekler. Bundan önce oynadıkları 123 maçta Trabzonspor 43 kez galip gelirken Beşiktaş 51 maç kazanmış. Bu maçlarda Trabzon, 130 gol atarken Beşiktaş buna 165 golle karşılık vermiş. Aralarında alınan en farklı skorlar 1993’de Beşiktaş 7-1 Trabzonspor , 1997 yılında ise Trabzonspor 4-0 Beşiktaş şeklinde olmuş. Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig’de ise 87 kez karşılaşmışlar. Bu maçların 34’ünü Beşiktaş kazanırken Trabzonspor 32 maçtan galip ayrılmış. Trabzon’da oynanan 42 maçta ise ev sahibi takımın 21-12 gibi bir üstünlüğü bulunuyor. Bu arada Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı son 10 maçın bir tanesini kaybetmiş.

Beşiktaş'ta Fabri sevinci yaşanıyor. Tedavisi tamamlanan İspanyol kaleci, Trabzonspor maçında forma giyebilecek. Siyah beyazlı takımın son oynadığı Gençlerbirliği maçında sol gözünden problem yaşayan Fabri, oyuna devam edemişti. NTV Spor'da yer alan habere göre, tedavisi hafta boyunca süren İspanyol file bekçisinin durumu düzeldi. Sakatlığını atlatan ve son antrenmanda takımla birlikte çalışan Fabri, Trabzonspor karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Üst üste aldığı beraberliklerin ardından 26. haftada Gençlerbirliği’ni mağlup ederek en yakın takipçisi Medipol Başakşehir’le arasındaki puan farkını 5’e çıkaran Beşiktaş, Trabzon deplasmanında avantajını korumaya çalışacak. 27. hafta maçları öncesi Beşiktaş 58 puanla liderlik koltuğunda otururken, son 10 lig maçında mağlup olmayan Trabzonspor ise 44 puanla beşinci sırada yer alıyor.

ŞENOL GÜNEŞ VE OLCAY ŞAHAN ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Spor Toto Süper Lig'de, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor, Beşiktaş müsabakası temposu ve duygu yoğunluğu yüksek bir karşılaşma olması bekleniyor. Bir tarafta, bordo-mavili kulüple özdeşleşmiş ve adını taşıdığı komplekste ilk kez resmi bir karşılaşmaya çıkacak olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, diğer tarafta ise Beşiktaş'ta 5 sezon geçiren ve devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, yeni takımının kazanması için ter dökecek.

Trabzonspor’un muhtemel ilk 11’i: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Rodallega