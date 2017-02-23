Gözler için faydalı 6 besin grubu

Gözler için faydalı olan bu besinler, göz yapısını korurken daha iyi görmeye de yardımcı oluyor. Bu besinlerin tüketiminin gece körlüğü, sarı nokta ve katarakt gibi önemli göz hastalıklarının önüne geçilmesini sağladığını belirten Prof. Dr. Tayfun Bavbek, fazla tüketimi gözler için zararlı olan besinler hakkında da bilgiler verdi.

Gözler için faydalı olan bu besinler, göz yapısını korurken daha iyi görmeye de yardımcı oluyor. Bu besinlerin tüketiminin gece körlüğü, sarı nokta ve katarakt gibi önemli göz hastalıklarının önüne geçilmesini sağladığını belirten Prof. Dr. Tayfun Bavbek, fazla tüketimi gözler için zararlı olan besinler hakkında da bilgiler verdi.

Gözün yapısını koruyan ve destekleyen birtakım yiyecekler, gözlerin daha iyi görmesine yardımcı olup, onların dış etkenlere karşı korunmasını sağlayan, özellikle içinde omega 3, yağ asidi, çinko, C ve E vitamini barındıran besinlerin tüketimi sayesinde, gece körlüğü, sarı nokta ve katarakt gibi pek çok rahatsızlığın önüne geçilebilir. Dünyagöz Altunizade'den Prof. Dr. Tayfun Bavbek, “Yeşillikler, turunçgiller, yumurta, balık ve badem gibi ürünler; içlerinde barındırdıkları besin maddeleri sayesinde gözlerde oluşabilecek pek çok rahatsızlığın engellenmesinde büyük rol oynuyor” diyerek göz sağlığına iyi gelen, görmeye faydalı besinleri açıklıyor.

GÖZ VİTAMİNLERİ HANGİ BESİNLERDE VAR?

İçerisinde C ve E vitaminleri ile beta-karoten gibi antioksidanlar barındıran besinlerin, sarı nokta, yaş ile ilgili görme kayıpları ve gece körlüğüne karşı olumlu etkileri olduğu biliniyor. Bu besinleri içinde barındıran pek çok yiyeceklerde, aynı zamanda lutein ve zeaxanthin isimli ‘göz vitamini' olarak bilinen antioksidanlar da yer alıyor. Bu antioksidanları, özellikle yeşilliklerden ve sarı veya turuncu renkli meyve ve sebzelerden alabilmek mümkün oluyor.

Antioksidanlar, vücut tarafından gözün sarı noktası verilen hassas bölümlerine kolayca aktarılıyor. İçlerinde lutein, karotenler bulunduran ve gözleri korumaya yardımcı olan antioksidanlı besinlerin arasında; yumurta sarısı, brokoli, karalahana ve ıspanak da bulunuyor. Bu besinlerin, gözü ışığın zararlı etkilerinden, damar ve sinir hasarlarından korumak için tüketilmesi gerekiyor.

HANGİ GIDALAR GÖZLER İÇİN ZARARLI?

Göz sağlığını destekleyen besinlerin yanı sıra, bunun tam tersi işlevi olan ve gözlere zarar veren besinlerden de kaçınılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Bavbek, “İçerisinde kafein ve alkol bulunduran içecekler, glokom gibi körlüğe kadar gidebilecek rahatsızlıkların oluşmasına sebep olabiliyor. Aynı zamanda şekerli, bol nişastalı yiyecekler ve içecekler de sarı nokta dejenerasyonuna yol açması muhtemel besinler arasında yer alıyor” diyor.

Beslenmenin yanı sıra, sürdürülen yaşam tarzının da göz sağlığı konusunda büyük bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Bavbek, “Aspartam, trans yağlar, şekerler ve fast-food tarzı işlenmiş gıdaların tüketilmesine son verilmesi, sigaranın bırakılması, düzenli egzersiz yapmak ve kan şekeri değerlerinin sağlıklı seviyelerde tutulması ve göz sağlığının korunması konusunda bir insanın atabileceği en akıllıca adımlardır” diyor.

DAHA İYİ GÖRMEK İÇİN NE YEMELİ?

Beta karoten kaynakları: Havuç ve havuç suyu, tatlı patates, kabak, portakal ve portakal suyu, kavun, mango, kayısı, lahana, ıspanak, kırmızı dolmalık biber, Brüksel lahanası ve balık yağı.

C vitamini kaynakları: Turunçgiller ve suları, papaya, kiraz, ahududu, çilek, yaban mersini, kivi, brokoli, yeşil ve kırmızı biber, karnabahar ve lahana.

E vitamini kaynakları: Buğday tohumu, badem ve badem ezmesi, fıstık ve fıstık ezmesi, ay çekirdeği, keten tohumu, avokado ve yumurta.

Lutein ve zeaksantin kaynakları: Koyu yeşil yapraklı sebzeler lutein ve zeaksantin için en iyi kaynaklarıdır. Kale, ıspanak, pazı, su teresi ve şalgam bu besinlerin arasında ilk sıralarda gelmektedir. Diğer iyi kaynaklar ise; yeşil bezelye, mısır, marul, brokoli, kabak, havuç, Brüksel lahanasıdır.

Çinko ve selenyum kaynakları: Çinko, vücudun A vitaminini absorbe etmesine yardımcı olarak gözleri güçlendirir. Fıstık, kabak çekirdeği, leblebi, mayalı gıdalar, istiridye ve diğer deniz ürünleri çinko bakımından en iyi gıdalar arasında yer almaktadır.

Dokosaheksaenoik asit kaynakları: Retina ve gözün dış segmentlerinde bulunan önemli bir yağ asidi olan dokosaheksaenoik asit göz sağlığını korumak açısından düzenli olarak alınmalıdır. Daha çok somon, orkinos, uskumru, sardalye, ringa gibi yağlı, soğuk su balıklarında bulunan dokosaheksaenoik asit için kabuklu deniz hayvanları da iyi birer kaynaktır.