2002'de AKP kazandı ama içinde kainat lideri yoktu…

Siirt'ten milletvekili seçilmiş Jet Fadıl'a “Şimdi biz burada bir abudik yapacağız, sen git Almanya'dakilere gubidik yap” dediler, milletvekilliğini iptal ettirdiler…

Seçim abudik gubidik yenilendi…

Kainat lideri milletvekili olmuştu…

Ama başbakan olması lazımdı…

Bu kez Başbakan Abdullah Gül abudik gubidik istifa etti…

Bu geçti yerine…

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Sıra gelmişti Cumhurbaşkanı olmaya…

Ama Abdullah Gül'ün henüz hakkı vardı “Benim gubidiğim yarım kaldı” diye düşünüyordu…

2007'de anayasada abudik gubidik yapıldı, seçmen de referandumda “evet” diyerek abudik gubidiki onayladı…

2014'te Cumhurbaşkanı oldu…

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“Benim bir başka abudik gubidiğim daha var” dedi…

Seçim kazanarak Başbakan olmuş Davutoğlu “Ama millet beni abudik yaptı, gubidik istemiyorum” dediyse de, bir gecede ona öyle bir abudik gubidik çekti ki…

Davutoğlu gubidik oldu…

Yerine, İzmirlilerin belediye başkanı bile seçmedikleri bu Binali Yıldırım'ı bir anda abudik başbakan yapmışlardı…

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Sıra gelmişti cumhuriyeti yıkıp, yerine abudik gubidik bir sistem getirmeye…

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İşte; abudik gubidik rejimine geçerken, eski yönetimleri kötülemek için Başbakan Binali Yıldırım'ın önceki gün “Abudik gubidik adam başbakan oluyor” dediği bu…

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Siyaset, siyasi ahlak ister…

Demokrasi ile yönetilen 130 ülkede abudik gubidik olmuyor da, on beş yıla bunca abudik gubidiği nasıl sığdırdınız?..

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Hadi Türkiye…

Bir abudik gubidik çek…

Abudik, gubidiği alıp gitsin…