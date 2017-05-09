Adayımız; Domaleddin…

Kimsenin derdi CHP'yi hırpalamak değil…

Dert şu:

Kayıp giden Türkiye'yi kurtarmak istiyorsan; Tayyip Erdoğan'ın yerine koyacak bir şeyin var mı?..

Anladın mı?..

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Varsa niçin:

Belediye başkanı adayın Mansur; MHP'den…

Cumhurbaşkanı adayın Ekmeleddin; Mısır'dan…

7 Haziran'da başbakanlığı teklif ettiğin; Devlet Bahçeli…

Şimdi bula bula; Abdullah Gül…

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Instagram arkadaşlarımız aday

öneriyorlar:

Domaleddin…

Slogan da bizden olsun:

“Domates için Domaleddin…”

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Domatese sarıldık mübarek…

10 liralık domatesin muhalefeti daha etkili oldu da ondan…

200 makale yazıldı domates üzerine; referandum meydanlarında söylenen yalanlardan, memleketteki talandan, çiftçinin halinden, ekonominin çöküşünden, dış politikadaki sakarlıktan, yoksulluktan, açlığa kadar…

Domates umut oldu da…

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Mesela, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Kemal Kılıçdaroğlu'na Devlet Bahçeli'nin önerdiğini artık biliyoruz…

Bahçeli'nin şimdi durduğu yere bakılırsa; CHP'nin nasıl bir oyuna getirildiğini, AKP'ye nasıl bir kolaylık sağlandığını ve Erdoğan'a nasıl yol açıldığını anlamak daha kolay…

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On senedir söylüyoruz:

CHP kurtarılmadan, Türkiye

kurtarılamaz…

İşte:

Referandum sonrası AKP yüzde 49 karşısında çatlar derken…

CHP patladı…

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Referandum gecesini unutmayın; oylar çatır çatır çalınırken, direnmek demokratik haktı… İçi sızlayan insanlar birçok kentte, hücrelere tıkılmak pahasına bunu yaptılar…

YSK'nın önüne niye gitmediğini soranlara “Sopalı adamlar vardı” diye açıklayan liderle mi cumhuriyeti geri alacaksın?…

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Açık söyleyeyim:

Böyle giderse bizim çocuklar

adaylarını buldular:

Sayın Domaleddin…