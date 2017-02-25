Bavulunu alıp AB’ye gidecen mi?..

Hollanda'da hapishanelerde mahkum kalmadı…

19 hapishaneyi kapattılar…

Ama kalan hapishaneler de ekonomiye yük oluyordu, çünkü kimisi yarı yarıya boş, kimisinde üç beş suçlu…

Boş hapishanelerin, gardiyanların ve güvenlik giderlerinin masraflarını halka yüklememek için mahkum ithal etmeye karar verdiler…

Norveç'ten 240 ithal mahkum geldi…

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Aynı Hollanda, bizim garabet üçüncü havaalanı çevre yolları ihalesinden bir kısmını da aldı…

Tabii ki İstanbul'un Kuzey Ormanları'nda ağaçları kesip çevre yollarını yapacaklardı…

İnanmayacaksınız ama içlerine sinmedi…

Vicdanları elvermedi…

Sonunda uluslararası kredi kurumu ADSB bu firmanın ihaleden çekildiğini açıkladı…

Sebep:

Dünya mirası o ormanın kesilmesi halinde, asla onarılamayacak büyük bir doğa katliamına ortak olmamak…

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Hapishanelerinde bir yatağa üç mahkum, sonunda yer kalmadığı için sıradan katil ve hırsızları sokağa salmaya başlayan… Değil insanların, ormandaki ağaçların dahi ilkellikten kurtulamadığı memleket geldi aklınıza değil mi?..

Ve yüreğiniz cız etti…

Eminim…

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İşte…

Önümüzdeki oylamanın içinde bu da var…

Avrupa Parlamentosu Raportörü Kati Piri dün “evet” oylarının kazanması halinde AB'nin değerlendirmesini yeniden yapacağını açıklıyordu…

Diplomasi dilini bir kenara bırakırsak:

Bu: “Evet”ler AB yolunu da kapatacak demek…

Batılılar sultanlığa dönüştürülmüş bir ülkeyi asla aralarına almazlar…

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Kısacası; bu kafaya “evet” dersen…

Türkiye; Irak, İran, Katar, sınıfına girecek…

Bavulunu alıp AB'ye falan gidemezsin…

Bunu bil…