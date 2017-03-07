Düşman arıyor bulamıyor…

Bir Cumhurbaşkanı bunu yapmaz…

“15 Temmuz'da ölenler ‘evet'çiydi, F-16'lar ile bomba yağdıranlar bugünün ‘hayır'cılarıdır” demez…

Bu sorumsuzca…

Ve tehlikeli…

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Bu bir referandumdur…

“Evet” kadar “hayır” denilebileceğini sokaktaki en cahil insan bilir…

Bu referandumu milletin önüne koyan irade, ister “evet”, ister “hayır” desin, o insanlara saygı duymak zorundadır…

Herkes “evet” diyecekse, niye referandum yapıyorsun?…

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Peki “hayır” diyenler F-16'dan bomba atanlarsa… Yani bu referandumda “hayır” diyen eli kanlı katiller mi diyorsun?..

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Bu bir demokratik referandumdur ey makam…

Hoşgörü ister…

Saygı ister…

Ama “hayır” diyenleri bir anda uçaklarla, kendi vatandaşlarının üzerine bomba atan katiller sınıfına sokarsan…

Hakikaten bu iş çığırından çıkmış demektir…

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Tam tersi; yıllarca “FETÖ devlete, adliyeye, mülkiyeye, askeriyeye sızdı” diye ciyak ciyak bağıran insanların çoğu bugünün “hayır”cılarıdır…

O uçakları FETÖ'nün emrine muhalifler vermedi…

“Hayır” diyoruz…

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Biz kimsenin burnu kanasın istemeyiz…

Kıyamayız…

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Kendi ülkemizde “hayır” diyenler hapishanelere doldurulurken… “Hayır” kelimesi dahi yasaklanırken… Meral Akşener, Sinan Oğan gibi bir yurtseverin konuştukları salonların ışıkları söndürülüp kürsüleri tekmelenirken… Hayır diyenler her gün saldırıya uğrarken dahi… Almanya sizi sokmadığında ilk tepki “hayır”cılardan geldi…

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal gidişlerini iptal ettiler…

Demek istediğim; “evet” deme hakkını savunanlar dahi “hayır” diyenlerdir…

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Anlıyoruz aslında; kendi tabanını tutabilmek için şu sıralar bir düşmana ihtiyaç var… Almanya'ya “Gelirsem” demek falan budur…

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Ama bizleri F-16'lara bindirip, kendi vatandaşlarımızın üzerine bomba yağdıranlarla aynı konuma sokmak…

Bir Cumhurbaşkanı'na yakışmaz…

İşte bunun için de:

Milyon kere hayır…