Hızlı koşan iki bakan daha…

Hollanda dışarı attı; 2 puan…

İsviçre sokmadı; 2 puan…

Almanya istemedi; 2 puan da oradan…

“Evet” çıktı bak…

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Normalde ülkesini refüze eden, küçük düşüren, vatandaşlarının gururunun kırılmasına sebep olan bir siyasi yönetimin puanının düşmesi gerekmez mi?…

Bunlarda artıyor…

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Şimdi kovulacak iki bakan İngiltere'ye yola çıksın…

Kovulacak bayan bakan Belçika'ya dalsın…

Devlet bakanı Fransa'da ambara kapatılsın…

Referandumda kesin “evet” gelir…

Artan oylarla Cumhurbaşkanının otuz yıl kesintisiz seçilmiş sayılması da çıkar aradan…

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“Evet oyları iki puan arttı” diyorlar…

Oysa Hollanda olayı, sandıklardan “evet” çıkarsa Türkiye'nin olacağı yeri gösterdi bize…

Atatürk'ün padişahtan alıp millete verdiği egemenliği, milletten alıp yeniden çakma padişahlara verirsen… Cumhuriyetin demokratik parlamenter sistemini silip, diktatörün otoriter sistemine “evet” dersen…

Yerin batı değil…

Kuveyt ile Katar arasıdır…

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Hollanda hadisesi bunu kanıtladı bize…

Batı dünyası diktatör istemiyor…

Diktatörü isteyeni de istemiyor…

“Evet” dersen aralarına sokmazlar seni…

Nitekim AB üyeliği şu an bile bitmiştir…

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Ama koca Türkiye'yi refüze edenlerin oyları düşeceğine “iki puan” artıyorsa… Bu referandumda Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter sistemini silip, yerine bir sultan seçecekse…

Afganlılar, Suriyeliler, Pakistanlılar, İranlılar, Arabistanlılarla eşitsin…

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Bu durumda puanları artırmak için iyi koşan iki bakan daha lazım…

Norveç polisi bakanları havaalanının etrafında iki tur kovalasın…

“İki puan” da oradan…

Bahreyn'i yakaladın işte…

Demedi deme…