FIKRA GİBİ

İsrail'in Kudüs'ü başkent yaptığını yeni mi öğrendik?

Üç gündür kıyamet kopuyor. Amerika Başkanı Trump “Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul ediyoruz” dedi ya, Filistinliler ayaklandı. Her zaman olduğu gibi İsrail askerleri halka ateş açtı. İki ölü yüzlerce yaralı ve gözaltı var. Bu olaylar sadece Kudüs'te yaşanmıyor. Bütün Müslüman ülkelerde gösteriler yapılıyor. Türkiye de bu kez öncü ülkelerden biri oldu. Cuma günü neredeyse bütün illerde kılınan Cuma namazlarından sonra halk sokaklara döküldü. İstanbul Fatih'te on binlerce kişi yürüdü. Bu gösteriler hükümet destekli olduğu için elbette bir olay çıkmadı. Valilik “burası gösteri yapılacak alanlar arasında değildir” diyerek halkın önüne TOMA'ları çıkarmadı. Polis gaz ve su sıkmadı. Dünkü gazetelerin hepsinde “Cuma öfkesi” manşetlerdeydi. Medyamıza göre dünya ayaktaydı. Dünya'dan kasıt aslında Müslüman ülkeler. Diğerlerinde pek gösteri yoktu. Müslüman olmayan ülkelerin yöneticileri Trump'ın aldığı kararın bölgede ciddi olaylara neden olabileceği kuşkusunu dile getirdiler. Peki, başta Filistin olmak üzere Müslüman dünya niçin ayağa kalktı? 1.7 milyarlık İslam dünyası İsrail'in Kudüs'ü başkent yaptığını yeni mi öğrendi? Müslüman ülkeler elbette bunu yeni öğrenmediler ama gösteri yapanların büyük çoğunluğu sanıyorum bu kararın yeni alındığını sanıyor. Çünkü eylemler Amerika'ya karşı değil, İsrail'e karşı. Oysa İsrail Kudüs'ü başkent ilan edeli 37 yıl oluyor. 1980 yılında Batı Şeria'nın işgali ile İsrail, Kudüs'ün başkent olduğunu açıklamıştı. Bu süre içinde İsrail Parlamentosu, İsrail Hükümeti, başta Merkez Bankası ve Genelkurmay olmak üzere İsrail'in bütün resmi kurumları Kudüs'e taşındı. Olmayan tek şey, yabancı misyonun Kudüs'e taşınması. Hiçbir ülke büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e nakletmedi. Hiçbir ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımadı, bütün diplomatik ilişkilerini Tel Aviv üzerinden yürüttü. Amerika 1990'lı yıllarda Kudüs'ü başkent olarak tanıdı ama uygulama yetkisini başkana bıraktı. Amerika başkanları Trump'a kadar büyükelçiliklerini Tel Aviv'e taşıma kararını ertelediler. Türkiye açısından bakarsak, elbette biz de diğer ülkeler gibi Kudüs'ü resmen tanımadık belki ama tıpkı diğer ülkelerin yaptığı gibi Kudüs'ü güya yok saydık, ama dolaylı yollardan hep kabullendik durumu. Örneğin Mavi Marmara olayından sonraki tazminat anlaşmasında resmi kayıtlara Kudüs'ün başkent olarak geçmesine ses çıkarmadık. Erdoğan 2005'te Kudüs'e gittiğinde dönemin İsrail Başbakanı Şaron kendisini “3 bin yıllık İsrail'in başkenti Kudüs'e hoş geldiniz” diye karşıladı. Erdoğan en küçük tepki bile vermedi. Şimdi ise tam bir şahin kesildik. Cami cemaatimizi sokaklara döküyor, İsrail aleyhine bağırtıyoruz. Oysa bu işte İsrail'ın bir dahli yok. İşi yapan Amerika. Bakın bu olay eski bir fıkrayı aklıma getirdi. Çakırkeyif bir yeniçeri ağası bir gün dolaşırken bir Yahudi yi görmüş hemen üstüne atlamış, “Siz İsa'yı öldürdünüz!” diye vurmaya başlamış. Yahudi panik içinde “Ama efendim o 1500 yıl önceydi” demiş. Yeniçeri ağası “Napayım ben yeni öğrendim” demiş.

ÇOK GÜLDÜM

Bu pazara üç fıkra

Bugün sizler için Yıldırım Tuna'dan gelen fıkralardan üçünü seçtim. Bakalım beğenecek misiniz?

Taksi parası

Adamın biri iş için Hindistan'a gitmiş. Delhi Havaalanı'na inip otele gitmek için taksiye binmiş. Müthiş kalabalık bir trafik, uzunca bir yolculuk sonrası otele varmışlar. Otel müdürü onu kapıda karşılamış. Taksi şoförü makul sayılacak 8 dolar karşılığı bir para istemiş. Adam parayı uzatır uzatmaz otel müdürü birden araya girip şoförün elini yakalamış “Seni değersiz parazit.. Seni pislik!” demiş şoföre, “Böyle kazıklar atarak ülkemizin adını kirletiyorsunuz.. Aşağılık mahluklar!” diye çıkışmış. Müdür paranın yarısını alıp adama iade etmiş. Şoförün ensesine bir tokat patlatarak “Defol!” diye bağırmış, “Defol ve bir daha seni buralarda görmeyeyim!” Şoför inanılmaz yoğun trafiğin içinde sinirle kaybolurken müdür “Özür dilerim efendim” demiş adama dönerek, “Nasılız?” Adam “Valla” demiş şaşkınlığını atlatamayarak “Taksinin bagajında kalan bavulumu bu 14 milyonluk şehirde buldurabilirseniz sanırım daha iyi olacağız!”

Pahalı Restoran ve Biftek

Adamın biri fiyatlarının çok pahalı olduğu bilinen bir restoran'a gitmek mecburiyetinde kalmış.. Ismarladığı bifteğin servisinden sonra porsiyonun da çok küçük olması iyice canını sıkmış adamın, bir ara yanına gelen garson “Bifteği nasıl buldunuz efendim?” diye sorunca “Sorun değil, çok kolay oldu” demiş adam dişlerini sıkarak, “Haşlanmış taze fasulyeleri çatalımla kenara çekince altından çıkıverdi.”

Suyun Altında bir 5 dakika

Uçakta bütün hostesler önde oturan yaşlı çiftin 50'nci evlilik yıl dönümü olduğunu öğrenince çiftin etrafına üşüşmüşler. Tebrik edip neler hissettiklerini öğrenmek istemişler. “İnanır mısınız kızlar sanki tam 5 dakika gibiydi” demiş yaşlı adam. Hostesler, “Tam ne kadar ince bir düşünce” derken adam pencereden dışarı mutlulukla bakan karısını yan gözle takip ederek kızlara eğilmiş ve fısıldamış: “Suyun altında geçen bir beş dakika!”

YENİ ÖĞRENDİM

TRT, Erdoğan merkezli yayın yapıyormuş

Ne zamandır söylüyoruz bu iktidarın tüm medyayı ele geçirdiğini kamu kurumu TRT'yi ise çiftliği gibi yönettiğini. Tabii kurum yetkilileri her seferinde TRT'nin bağımsız bir kuruluş olduğunu, kimsenin emrine girmeyeceğini, yayınları için kimseden emir almayacağını söyler. Yayınlar eldeki kanıtlar olmasına rağmen bunu kurumun yetkili ağızlarından duyamazsınız. Ancak şimdi bu kural bozuldu. TRT yönetimi yapılan bir yanlışı düzeltmek isterken “yağcılık” dozunu biraz kaçırdı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı merkez alan bir yayın politikası izlediğini itiraf etti. TRT Çocuk'ta 2014 yılında yayınlanan Başkentler adlı bir yarışma programında Kudüs İsrail'in başkenti olarak gösterilmiş. Bu olay son Kudüs olaylarından sonra medyada yer alınca TRT bir açıklama yaparak söz konusu programla ilgili soruşturma yapıldığını ve sorumlularının işten atıldığını açıklamış. Ancak bu açıklama ile birlikte TRT'nin Kudüs hakkında nasıl bir mantıkla yayın yaptığı da belirtilmiş. TRT'nin bu konudaki açıklaması şöyle; “Kudüs' konusunda; Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet politikası doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşlerini merkeze alan bir yayın yapmaktadır.”