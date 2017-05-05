Altın Vuruş 2

Biz bu filmin ilkini dört yıl önce seyretmiştik. Hayli hasılat yapmış, büyük para kaldırmıştı. Şimdi serinin ikincisi vizyona girmiş. Sonu aynı bitmez inşallah!

Nitekim ilk filmin aktörlerinden Zarrab, Amerika'da 14 aydır tutuklu. Zencani, İran'da idama mahkûm edildi. Amerika, yardımcı oyuncuların peşinde… Punduna getirip yakalarsa Oscar'ı yapıştıracak.

Size ikinci filmden biraz bahsedeyim. Fragmanı seyredince aynı hikâye üzerine kurgulandığını hemen anlıyorsunuz.

Altın kalpli Türkiye'nin son aylarda ticaretini artırdığı ender ülkelerden biri, Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Aslında ülkenin yedi emirliğinden biri olan Dubai'dir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılın ilk üç ayına kıyasla bir anda 1.3 milyar dolardan, 4.1 milyar dolara yükselir.

Normal mi?

Senaryo bu tema üzerine kurulu… Peki, ne olmuş da ticareti üçe katlayıp aşmışız? Ne satıyoruz? Altın! Ne alıyoruz? Yine altın…

Geçen yılın ilk çeyreğinde Türkiye'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatımız 935 milyondan, bu yıl 2.6 milyar dolara yükseldi!

İhracatımız arttı diyorlar ya… İşte böyle artıyor. Dördüncü ay nisanda altın ihracatımız 967 milyon dolar… Bunun büyük kısmının yine Dubai'ye olduğunu tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok. Bu büyük montanlı altın ticareti sayesinde Birleşik Arap Emirlikleri bu yıl ihracatta ikinci sıraya yükseldi. İşin ilginci 2012 yılında altın ihracatı sayesinde de İran ikinci sıraya yükselmişti.

Keza ithalat… Türkiye geçen yıl ilk üç ayda 3.8 ton altın ithal etmişken bu yıl 56.3 ton ithal etti. Yaklaşık 15 kat artmış! Normal mi? Sadece Mart ayı altın ithalatımız 28.2 ton… Büyük kısmı yine Dubai'den…

Hop hop altın top

Bakın; Türkiye'nin yıllık altın üretimi 1 milyar dolar civarında… Oysa ocak ayında 531 milyon dolarlık, şubatta 619 milyon dolarlık, martta 740 milyon dolarlık altın ihraç etmişiz. Sadece üç ayda…

Yani altın ihracatımızın yüzde 85'inden fazlasını Dubai'ye yapıyoruz. İthalatımızın ise yüzde 65'i Dubai'den…

Belli ki yine altın topla pinpon oynuyoruz. Altın bir oraya gidiyor, bir buraya geliyor? Alıp satıyoruz. Satıp alıyoruz.

Peki neden? Kim yapıyor? Zarrab da yok! Yoksa biri gelir, biri gider devran böyle mi döner? Arada büyük komisyonların çalıştığını tahmin etmek zor olmasa gerek.

Daha önceki deneyimlerimiz bize bu işin sonunun tatsız biteceğini söylese de, bakalım filmi bu sefer nasıl bağlayacaklar?