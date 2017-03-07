Bu kıyak kime?

Kredi Garanti Fonu iyi niyetle başlamış fakat sonuçları itibarı ile ekonomiyi ciddi anlamda sarsacak bir oluşum. Tamamen yanlış düzenlenmiş. Hatta düzenlenmiş mi ondan bile emin değilim!

Reklamlarında, üreten Türkiye'nin teminatı diyor. Peki, bu krediler üretim için mi kullanılıyor?

Bakın, Kredi Garanti Fonu, bankaların şirketlere verdiği kredilerin 250 milyara kadar teminatını üzerine alabiliyor. Misyonu bu… Nitekim alacak da…… Öyle söylüyorlar.

Şöyle ki, Borsada işlem gören 10 mevduat bankasının geçen yılki kârı 2015'e göre yüzde 47.3 arttığı halde 25.2 milyar lira oldu. Biz 250 milyar liralık borç teminatından bahsediyoruz. Ya devlet garanti vermeyip krediler dönmeseydi? Düşünmeyelim bile…

Hani kamunun borcu az, özel sektör çok borçlu söylemi artık manasını yitiriyor. Kredi Garanti Fonu'nun devreye girmesiyle bu borç artık kamuya yükleniyor.

Şirketlerin dönmeyen kredilerini yapılandırıp sanki batak değilmiş gibi banka bilançoları parıldatmaya devam ediyoruz. Bankalar da şirketin yaşamasına izin veriyor. Krediler, devlet desteği ile dönüyor.

Altın dişleri de unutmayın!

Peki, şirketler krediyi alınca ne yapacak? Olmayan satışlarını mı artıracak? Yoksa sadece zaman mı kazanacak. Hem de daha da borçlanarak! Ya sonra? Verilen kredinin nereye harcandığını kontrol ediyor musun? Hayır!

Ölen hastayı makineye bağlayıp her gün yoğun bakım parası kesen hastaneler gibi bankalar da para basacak. Kaçınılmaz son geldiğinde ise bankalar zararlı bilançolarını kamuya paslayacak. Göreceksiniz o krediyi çoğu şirket geri ödeyemeyecek.

Kredi Garanti Fonu demişken büyükbaşları geçelim. Bir de bu işin KOBİ ve çiftçi tarafı var. Bankaların birçoğunun da bu kesimi suiistimal ettikleri aşikâr……

Devletin garantörlüğünü almış çiftçi bankaya başvuruyor. Banka parayı garantilemiş zaten yine de kredi alacaklara sigortayı mecburi tutuyor.

Ya sigorta yaptıracak ya da krediyi unutacak! Yapılan sigortalar da eften püften işe yaramayacak, çalışan personele satması için hedef verilmiş sigortalar. Üzerine dosya masrafı, şunun gideri, bunun kesintisi derken gözünü para bürümüş çalışan bankalar söz konusu…

Peki, bütün bunlar olurken BDDK ne yapıyor? İşte benim de anlatmak istediğim o; Sahi ne yapıyor?