Dolar neden düşüyor?

Dün, dolar gün içerisinde 3.55 seviyesinin altına geriledi. Bunu olumlu olarak görmek mümkün… Tabii Merkez Bankası Ekim 2016-Nisan 2017 arasında fiili faizi 450 baz puan artırmış olmasaydı. O kadar artışa bu kadarcık düşüş ise hayra alamet değil!

Yoksa referandum bitti, istikrar geldi, döviz düşüyor cümlesini kuranların tamamından uzak durun. Belli ki konu ile ilgili fazla bir bilgileri yok, yavaştan siyasete yanaşıyorlar.

Dövizin bu düşüşünde, Türkiye'yi etkileyen fakat Türkiye ile ilgili olmayan iki ayrı gelişme de söz konusu…

İlki, Fransa'daki seçimlerin ardından Avrupa Birliği rahat bir nefes aldı ve risk algısı geriledi. Bu durumdan bütün gelişen ülke piyasaları nasiplendi. İyimserlik dalgalarıyla beraber yüksek getiri arayışı bütün kıyılara vurdu.

İkincisi, bugünlerde Türk Lirası'nın faizi bulunmaz nimet… Bozdur doları, al lirayı, koy faize… Dünyada kaç ülke parası böyle cüretkâr bir faiz veriyor? Bankalar paraya susamış, buldukları her kuruşu kredi olarak dağıtıyorlar. Zira üçün beşin hesabını yapmayıp parayı görünce bir cömert oluyorlar ki sormayın.

Kredi/mevduat oranı sürdürülebilir gibi değil… Bankalar topladıkları 100 liraya karşın 140 lira kredi kullandırıyor! İyi de baş ağrıları yarın başlamayacak ki! Daha vakit var.

“Görünmez el” faktörü

Bir de görünmez bir el var ki, döviz fiyatlarını aşağı bastırıyor. Artık Varlık Fonu mu dersiniz? Kamu bankalarının döviz satışları mı? Merkez Bankası'nın operasyonları mı? Fırsatı buldukça aşağı ittiriyorlar fiyatları…

Normal olarak Türkiye'nin makro durumuna bakıp “döviz fiyatlarının artması gerek” diye düşünüyorsunuz. Aslında haklısınız. Kredi derecelendirme kurumlarının tamamı “Türkiye'ye yatırım yapmayın” diyor. Dünyada itibarımız felaket… Merkez Bankası'nın net döviz rezervi çoktan 30 milyar doların altına geriledi. Turizmden ihracata, yönetimden, demokrasiye onlarca kötümser madde eklenebilir.

Fakat şu an durum biraz farklı… Balık akını gibi para hızla yüksek getiriden yararlanmaya çalışıyor. Nereden kazanıldığı değil, zamanlaması önemli… Herkesin aklında bir yerlerden döviz alma planları var ama daha zamanı olduğunu düşünüyorlar. Kazanırken masadan kalkmak zordur. O hesap…

Gerçek dünyaya dönersek kaba bir hesapla normal şartlarda bu parti en fazla temmuz ayına kadar sürer. Kuvvetle muhtemel çok öncesinde biter. Ortalığı toplamaya başlarız. Klasik olarak “Ne olacak bu Türkiye'nin hali?” sorusuna cevap ararız.