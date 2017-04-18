Ekonomi için kalem kırılıyor!

Demek ki özgürlükler alkışlarla ve kutlamalarla bitiyormuş. Ülke gelirinin yüzde 67'sini kazanan şehirler “hayır” demişken, kalabalığın onayı ile “atı alan Üsküdar'ı geçti” açıklaması durumun vahametini anlatmaktan öte bir anlam taşıyor. Daha da kötüsü yolda! Ne o? Cumhurbaşkanı toplanan kalabalığın haykırışlarına kayıtsız kalmadı ve referandum sonrası yapılacak ilk işin idam cezasını geri getirmek olduğunu söyledi.

Ya sonra? Onu da size ben anlatayım…

Avrupa çok açık konuştu; “İdam cezasının olduğu bir ülkenin Avrupa Birliği'nde yeri olamaz.” “Zaten yerimiz yok” mu diyorsunuz? Katılıyorum. Ancak o iş o kadar basit değil!

Avrupa Birliği üyelik süreci olmasaydı da Türkiye, Avrupa Konseyi üyeliği gereği bu cezayı yasalarından silmek zorundaydı. Avrupa Konseyi ne? İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek için kurulmuş. Otellerin yıldız alması gibi, bir yatırımcının tercihi için olmazsa olmazlardan biri…

Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan gibi Avrupa Birliği'ne üye olmayıp Avrupa Konseyi üyesi olan tüm ülkeler, idam cezasını bu nedenle kaldırmış durumdalar.

Sallandıracaksın ekonomiyi

Dolayısıyla idam cezasının yeniden ceza kanununa eklenmesi Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin sonlanmasına neden olacak. İşte esas tehlike burada yatıyor. Yıllardır ülkemize yatırım yapan yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışı temelden değişecek. Türkiye ekonomisi dışa kapanacak, içe doğru büzüşecek. Eyy Avrupa ile başlayan bu süreç ilişkilerin bitmesi arkasından mali yaptırımlar ile devam edecek.

Türkiye'ye sağlanan finansmanın üçte ikisi Avrupa Birliği'nden… Türk bankalarına açılacak kredilere kısıtlama, şirketlerin kredi alması veya bono-tahvil ihraç etmesinin durdurulması anlamına gelecek. Yetmez! Ziyaret ve ticaret yasağı da masanın üzerine konulacak.

Size şöyle söyleyeyim, idam gelirse milyonlarca yeni işsiz, durdurulamayan bir enflasyon, borçlarını ödeyemeyen bir Türkiye, fakirleşmiş bir halk ile beraber ülke ekonomisi hızla çöker. Milyarlarca dolara yaptırdığımız 200 milyon kişilik üçüncü havalimanında uçurtma uçururuz artık.

İdamı çok mu istiyorsunuz? Hadi kıvırmadan Meclis'te kabul edin ya da referandumda evet deyin. Bakalım ne olacak?