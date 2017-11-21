Otur yerine, sıfır!

Umut dağıtıp hayal satmaktı işleri… Bundan 15 yıl önce başladı vaatleri… Bütün öğretmenleri işe alacaklardı. Öyle demişlerdi…

Yıl 2002, Erdoğan dedi ki; “Niye okutuyorsun bu öğrencileri yazık değil mi? Öğretmen almıyorum de… Bu evlatlarım okumasın boşuna… Ama biz iktidar olunca inşallah boşta öğretmen adayı olmayacak!” Harika!

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Aradan 10 yıl daha geçti, takvim 2012'yi gösterdi. Başbakan Erdoğan'dan öğretmen adaylarına müjdeli haber geldi; “Atanamayan öğretmen kalmayacak!” Fevkalade!

Nihayet iki gün önce insanların kandırıldığını Başbakan Binali açıkladı; “Üniversitesiz ilimiz kalmadı. Üzerinde yeterince düşünülmemiş. Devlet olarak ne öğretmenlere ne diğer üniversite mezunlarının hepsine iş bulmamız mümkün değil!”

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İşte burası hayallerin bittiği yerdi. Japonya'da bir yetkili söyleseydi, iş harakiriye kadar giderdi!

Bayılıyorum şu son 15 yıldır iktidarda başkası varmış gibi konuşup “enkaz devraldık” edebiyatlarına… Hiçbir konuda sorumluluk almamalarına…

Ayıptır sorması “üzerinde yeterince düşünülmemiş” derken 15 yıldır içgüdülerinizle mi hareket ettiniz? Üzerinde hiç mi düşünmediniz? Sahi sonrasını düşünüp de yaptığınız bir şey var mı?

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Öğretmen olacaksınız diye ikinci öğretimlerden harç alırken iyiydi… Parayı verene pedagojik formasyon dağıtırken iyiydi… Her şehirde üniversite açarken iyiydi… Kontenjanları üçe, dörde katlarken iyiydi… Seçim dönemlerinde öğretmenleri seçim malzemesi yaparken iyiydi… Peki ya şimdi?

Çözüm planınız var mı? Yok! Bunu önlemek için ne yapıyorsunuz? Hiç! Vizyonun var mı? Vizyon ne demek?

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Bakın, eğitim fakültelerinin amacı öğretmen yetiştirmektir. Eğitim verme işi de büyük ölçüde devlet tekelindedir. Öğrenci sayısı belli, onları eğitecek öğretmen sayısı da belliyken, bu hesabı dahi yapamayanlara sorumluluk verirsen, şaşırmayacaksın.

Torpilin yoksa hiç uğraşmayacaksın. Nitekim o kadrolara iktidar milletvekillerinin sülaleleri yerleşiyor. İmtihana girdin, puanın da yetti… Bitti mi? Bitmedi… Hemen hemen tüm kadrolar mülakatlı… İşte son durak orası…

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İşin ilginci, kendi vatandaşı işsizlikten kırılırken “o kadar öğretmene iş bulamayız” diyen iktidar, Suriyeli öğretmenlere çağrı yaparak Türk vatandaşlığı için evraklarını teslim etmelerini istedi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına önce Suriyeli öğretmenler alınacak, öğretmen olarak çalışmaya başlayacak! Hem de hepsi 657'li devlet memuru yapılacak.

Kendi vatanımızda mülteci gibi bile yaşayamıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese, bilahare…