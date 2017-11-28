Pamuk eller cebe!

Bir gün yine oturdum televizyon karşısına, AKP Genel Başkanı Erdoğan konuşuyor; “IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar, arkadaşlara dedim ki verin…” diyor.

Yine insaflı çıktı Erdoğan… Ben olsam arkadaşlara, “burunları sürtsün biraz” falan derdim, verdirmezdim. Süründürürdüm züppeleri… Telefonlarına bile çıkmazdım. Bildiğin köpek çekerdim IMF'ye… Gelirse de yüzüne çarpardım parayı…

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İşte lider işte ümmet derken, üstüne Diriliş Ertuğrul seyredip gaza gelirken, Bakan Mehmet Şimşek çıktı televizyona… Zinhar ne konuştuğunu kulakları duymuyor olmalı ki; “2018 yılında muhtemelen Türkiye, küresel sistemden minimum 210 milyar dolarlık kaynak bulacak!”

Kaynak demişken? Para, çeşmeden mi akacak? Artezyen kuyusu mu açacağız? Memba mı bulacağız? Dereye kova mı daldıracağız? Hayır, bildiğin borç arayacağız! Niye ki?



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Sahi, hani arkadaşlara “5 milyar dolar borç verin” demiştik? Şimdi 210 milyar dolar borç mu arıyoruz? Bu nasıl iş? Aldığımız borcu, IMF'ye mi vereceğiz? Kendimizi zengin mi göstereceğiz?

Ben size hikâyenin doğrusunu anlatayım. Para bulmak için limonataya vergi koyan bir ülkeden bahsediyoruz. Kimseye borç verecek meteliğimiz yok!



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Önümüzdeki bir yıl içerisinde 170 milyar dolar faizleri hariç dış borç geri ödememiz var. Toplamda 432 milyar dolar! Bir de üstüne 40 milyar dolar cari açık vereceğimiz hesaplanıyor. Bu arada yap-işlet-devret'leri kimse saymıyor!

Neyse, ne etti? 210 milyar dolar… Bakan Mehmet Şimşek'in dediği de bu borcu döndürmek için bulmamız gereken minimum miktar. Hani kredi kartlarında hesap kesilir, minimum ödeme tutarı belirlenir ya… İşte o tutar, 210 milyar dolar!



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Bunun faizi ne olacak? Adamlar cayır cayır alacak. Her geçen gün borç bulmanın maliyeti de artıyor. Yaklaşık 25 milyar dolar da toplam borcun yıllık faizi ödenecek. Bulabilirsek onu da borç alarak ödeyeceğiz ama önce şu 210'u bulalım da… Gerisini bir yolla hallederiz.

Bakın bu iş böyle gitmez! Bir yerde duvara toslayacağız. Bunu Bakan Şimşek de söylüyor; “çözümün yolu yapısal reformlardan geçmektedir” diyor.



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İyi de güzel kardeşim ben mi yapacağım reformları? Sen hükümetin bakanı değil misin? Çoğunluk sizde değil mi? MHP bir dediğinizi ikiletmeden yapmıyor mu? Kimi kime şikâyet ediyorsun?

Sahi sen orada ne iş yapıyorsun? Senin arkadaşın yok mu? Sen de arkadaşlara “şu reformları bir zahmet çıkartalım” deyiver!