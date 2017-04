Rize neye ‘evet’ dedi?

Türkiye genelinde referandumda en yüksek “evet” oyu çıkaran ikinci şehir yüzde 75.55 ile Rize…… Her dört Rizeliden üçü hilafsız evet kullanmış. Muhtemelen hayatlarından çok memnun olmalılar ki daha fazla yetkiyi vermeyi, kendi özgürlüklerinden fedakârlık etmeyi uygun görmüşler.

Tabloya bakıyorum alakası yok! Rize'nin nüfusu 332 bin… İstanbul'da yaşayan Rizeli 310 bin… Kendi toprakları doyurmamış göç etmişler.

Dünyanın en fazla çay tüketen ülkesi Türkiye… Rize'nin her karış toprağında çay üretiliyor. Buna rağmen Türkiye'nin en zengin illeri arasında yok. Sıralamada 49'uncu Rize… Fakirlik ile kendini geçindirmek arasında gidip geliyor.

Rizeli tek sektöre mahkûm; çay… Üreticinin tek alıcısı var; Varlık Fonu'nun ÇAYKUR'u… Yönetim kurulunda üretici örgütlerinin temsilcileri yer almıyor.

Bir soğuk çay markası yaratıldı. Çok da iyi satıyor. Üreten fabrika Balıkesir'de!

Oysa kaçak çay Türkiye'nin her yerinde… Resmen göz yumuluyor.

Yaş çay fiyatı düşük; üretici mağdur. ÇAYKUR'un günlük işleme kapasitesinin yetersizliği nedeniyle üretici çayını özel sektöre düşük fiyattan satmak zorunda kalıyor. Çayı ucuza kapamaya çalışan özel sektör ne yapsın? Onlar da çoğu özel sektör fabrikası gibi yaşam mücadelesi veriyor.

Çaylar şirketten!

Çay bedelleri peşin ödenmezken, tarımsal girdiler ve kredilere aylık faiz uygulanıyor. Girdi bedellerinin geri ödemesi çay bedellerinin ödemesine göre ayarlanmıyor.

Çay bakımı en kolay ürün… Yılda bir kez gübre atıyorsun. Başka da bir bakıma gerek yok. Sulamaya gerek yok. Yine de üretim maliyetleri yüksek; ihracat miktarı düşük… Çay bahçeleri yaşlanmış durumda… Yıllardır çaylıkların yenilenmesi gerekiyor ama bekletiliyor.

Hasat edilen çayların üretim hattına gelene kadar muhafaza edilmesinde güçlükler var. Böylesi stratejik bir sektörde araştırma-geliştirme yaparsın değil mi? O da yok gibi…

Rize'nin doğru dürüst suyu yok! Olanı kirli… İçme suyu ihtiyacını karşılayan Andon Deresi'ne haklı olarak hidroelektrik santral kurulmasına karşı çıkıyorlar. Sözde tepki gösteriyorlar. Sandığa gidince unutuyorlar.

İşte ben bunu anlamıyorum. Siyasetin amacı hizmettir. Yaşam kalitesini yükseltmektir. Ülke vatandaşlarını zenginleştirmektir. Bunların hiçbirini Rize'de göremiyorum.

Peki, güzel kardeşim nedir bu fanatiklik? Bu bir spor takımı değil ki yenilsen de, yensen de diye sandıklara git. Memnun musun? Değil misin? Sana İstanbul'a kurulan köprü anlatılıyor. Peki, Rize için ne yapılıyor?

Ne zaman Türkiye bunun farkına varır, işte o zaman Türkiye fark yaratır.