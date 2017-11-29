Üç kuruş için gıcıklık yapmayın!

Tatlı tatlı esip duran meltem yeli gibi Erdoğan'ın açıklamaları da bana bir rahatlama getirdi; “Dolar 3 kuruş yükseldi, akaryakıt 2 kuruş arttı, enflasyon yarım puan fazla çıktı diye karalar bağlamayın!”

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Oldu o zaman… Siz de gidip ayaklarınızı uzatın, içkinize bir buz atın, ferahlayın… Geniş geniş takılın. Konforunuzdan tasarruf yapmayın!

Ben de bir şey var sanıyordum. Doların altı üstü 3 kuruşmuş… Üzülecek bir şey yokmuş.

Hele akaryakıt! Onda da artış 2 kuruşmuş… Üzerinde konuşmak boşmuş…

Ya enflasyon? O da yarım puancık… Yaptığınız şey çok gıcık…

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Arkadaş dolar 3 kuruş artsa iyiydi ama iki ayda 53 kuruş artıverdi… Yüzde 15 yükselişe denk geldi. Yahu Gezi döneminde 8 kuruş arttı diye millet dış mihrak, vatan haini ilan edilmemiş miydi?

İki kuruş arttı dediği akaryakıta iki dolum arası 3 kere ayrı ayrı zam geldi. Hiçbiri de 2 kuruş değildi! Haziran ayından beri yüzde artış 11'i devirdi… Gelecek yıl için memura yüzde 4 zam zor verildi.

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Enflasyon? Yarım puan artmış. Sahi hedef kaç açıklanmış? Bildim bileli yüzde beş! Şimdi kaçta? Yüzde 12'de… Bu ne demek biliyor musunuz? Geçen yıl kazandığın 1000 liranın alım gücü bugün 880 lira… Bir yılda kazandığın paranın yüzde 12'si uçtu, gitti… Yine de sen efkârlanma! Nitekim 2004 yılında enflasyon yüzde 9.32 ile tek haneye gerilemişti. Tam 13 yıl boşa gitti.

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Size şöyle anlatayım… Doların maliyeti iki ayda 53 kuruş artarken 434 milyar dolar dış borcu olan bir ekonomide endişelenmeyeni zor bulursunuz. Keşke iş, borç yekûnu ile bitse… Türkiye yılda 55 milyar dolarlık enerji ithalatı yapıyor. Parası dolar ile ödeniyor.

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Enerji demişken… Örnek vereyim… Bereket Enerji bünyesinde, 2.6 milyon abonesi bulunan Gediz Elektrik ve 1.5 milyon aboneli Aydem Elektrik 650 milyon liralık borcunu ödeyemiyor! “Kur artışı nedeni ile” ödeyemediklerini kendileri söylüyor. Boşuna mı telaşlanıyor.

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Üretim ve ihracatta kullanılan hammadde ve ara mallarının çoğunluğu da ithal ediliyor. Bugün her 100 liralık ihracat için 72 liralık ithalat yapmak gerekiyor. Dolar üç kuruş artınca bile üretimin maliyeti artıyor, fiyatının üstüne biniyor. Nerede 53 kuruş?

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Kur yükselmesi ile beraber borçlu şirketler kur farkı zararı yazıyorlar. Dövizde açık pozisyon taşıyan 26.000'in üzerinde şirket var. Şirketlerin döviz borçları, döviz varlıklarından 215 milyar dolar daha fazla… Hiç telaşlanma!

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Lakin demiyor mu “karalar bağlamayın” diye… Ne gerek var korkuya, kaygıya, tasaya, vesveseye? Boşuna kuruntu yapıp, işkilleniyorsunuz işte… Hadi rahatlayın, iki, üç kuruşun hesabını yapmayın. Adamın da asabını bozmayın!