5 erkek için 15 kadın getirildi

Üç bakanın, çocuklarının adının karıştığı yolsuzluk, rüşvet, karapara soruşturması için “yüzyılın olayı” deniliyordu. Sonuç: Soruşturmayı yürüten savcı meslekten çıkarıldı, operasyonu yapan polis müdürleri tutuklandı, 53 şüpheli hakkında da 16 Ekim 2014 tarihinde “kovuşturmaya yer olmadığı”na ilişkin karar verildi.

Dosya ülkemizde kapandı ama Rıza Sarraf 19 Mart 2016 tarihinde ABD'ye gittiğinde tutuklandı. Sarraf tutuklanmadan önce 6 kez ABD'ye giden Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Sarraf'ın tutuklanmasından sonra ABD'ye ilk gidişinde tutuklandı. Oysa hem Sarraf hem de Atilla hakkında ülkemizde “takipsizlik kararı” verilmişti.

DUBAİ'DEN O MİSAFİRLER GELDİ

İran'ın, Türkiye'deki rezervlerinin, sahte transit gıda-ilaç ticaretiyle çıkarılması işlemlerinde kullanılmak üzere Dubai Gümrüğü'ne ait sahte mühürler bile kullanıldığı TBMM'de bulunan soruşturma dosyasında yer alıyordu. İşlerin rahat yürütülebilmesi için Dubai emniyet ve gümrük yetkililerinin (isimleri dosyada yer alıyor) karşılanması için Sarraf ile R.B arasında şu konuşma geçiyor:

– Rıza Sarraf: Akşam 5'te havalimanında ol. Çok protokol. Dubai'nin polis başkanı falan geliyor. Emirates'le saat akşam 5.40'ta.

– R.B: Kapıda karşılaman lazım. Ayarlarım abi.

– Rıza Sarraf: Aman geciktirilecek bir şey değil.

Gerçekten “çok protokol” denilen kişiler Rıza Sarraf tarafından Atatürk Havalimanı'nda karşılanıyor. Üç bakanla ilgili Soruşturma Komisyonu'nda CHP'li üye Erdal Aksünger bilinmeyen birçok konuyu gündeme getirmişti. 130 bin sayfalık TBMM Soruşturma dosyasından ilginç bir ayrıntıyı da aktaralım.

Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nden, 16 Şubat 2013 tarihinde saat 17.00-18.00 arası Dış Hatlar pasaport noktası 21-32 no.lu güvenlik kamerası görüntüleri istendi. İnceleme sonucu Rıza Sarraf'ın Dubai'den gelen şahısları karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na giriş yaptığı görüldü. Rıza Sarraf'ın misafiri olarak Dubai'den gelen üst düzey bürokratlar, Rıza Sarraf'ın Dubai faaliyetlerinde kendisine kolaylık, yardım sağlayacak görev ve pozisyonda olan kişiler.

POLİS OTELİN LOBİSİNDEYDİ

O kişinin (ismi dosyada yazılı) talimatları doğrultusunda çalışan Y.Ö., bazı şahıslarla görüşüp Şişli'deki ünlü bir otele (dosyada adı yazılı) 15 kadın istedi. 5 adamın da çok önemli, bakan seviyesinde kişiler olduklarını, kadınların özel olarak seçilmesini, bunların orada seçileceğini belirtti. Bu talebe olumlu cevap verildi. Ayarlamaya çalışılan kadınlar Dubai'den gelen Sarraf'ın misafirleriyle birlikte olacaktı.

Ö.A. isimli aracı kadın, Y.Ö.'yü arayarak kendisinin otele geldiğini haber verdi. Konuşma sırasında kadınların sabaha kadar kalacaklarını ve paraların kendileri tarafından ödeneceğini, kesinlikle misafirlerden para alınmamasını söyledi.

Polis bu konuşmayı dinledi. Buna göre Y.Ö. ve beraberindeki Dubaili olduklarını bilinen 5 şahıs 18 Şubat 2013 günü saat 22.30 sıralarında Şişli'de bulunan otele gelecek ve aynı saatlerde otelde bulunacak 15 kişilik eskort bayan grup ile otelin bar kısmında buluşup görüşecekleri bilgisi alındı. Saat 22.15 sıralarında polis otelin giriş katında bulunan lobide fiziki takip çalışmasına başladı.

SEÇİP, ODAYA ÇIKTILAR

Saat 22.50 sıralarında 15 kişilik eskort bayan grubu, kırmızı renkli Mini Cooper marka araç ve taksilerle otele geldi. Bir kısmı otelin girişinde bulunan lobide, bir kısmı ise bar bölümünde oturdu.

Saat 02.20 sıralarında Y.Ö. ve beraberindeki Dubaili üst düzey 5 bürokrat siyah renkli Volkswagen Transporter'den inip otele girdi. Y.Ö. ile resepsiyon kısmında görüştüler. Daha sonra 15 kişilik eskort bayan grubun bulunduğu bar bölümüne geçildi. Dubaili grup, 15 eskort kadından 5'iyle otel odalarına yöneldi. Kalan kadınlar ise Mini Cooper marka araç ve ticari araca binerek otelden ayrıldı.

O paraları Y.Ö. kimin adına verdi, bunlar da soruşturma dosyasında belirtiliyor belirtilmesine ama dar günlerinde, zor günlerinde kimseyi de üzmek istemiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki, güvenlik görevlileri kendilerine olanak tanındığında, bakanın kolundaki saatin alındığı ülkedeki mağazadan, koluna taktığı aşamaya kadar her şeyi belgelerle ortaya koyabiliyor.

17 Aralık dosyası bizde yeniden açılır mı bilemem ama ABD bu işin peşini bırakmayacak gibi gözüküyor. Interpol devreye sokulup ABD dışına çıkan bazı şüpheliler de tutuklanabilir.