OHAL’i, bunları yapabilmek için mi beklediniz?

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, 2 il'de uygulanan Olağanüstü Hal'i (OHAL) 28 Kasım 2002 tarihinde kaldırmak üzere son kez uzatmıştı. O günlerde AKP iktidara geldi. MGK'nın tavsiye kararına uyuldu ve OHAL de kaldırıldı. AKP'liler yıllarca “OHAL'i biz kaldırdık” diye övündüler. İşte aynı siyasi 19 Temmuz'dan bu yana tüm yurtta uyguladığı OHAL'i 19 Ocak'tan itibaren 3 ay daha uzatacak.

Darbe girişiminden sonra 3 bin 716 hakim ve savcı, 4 bin 96 Silahlı Kuvvetler, bin 922 Jandarma, 28 Sahil Güvenlik, 17 bin 615 Emniyet mensubu, 58 bin 591 kamu görevlisi olmak üzere (görevlerine sonradan iade edilenler hariç) toplam 85 bin 924 kişinin görevlerine son verildi. Mülkiye Müfettişi Mahmut Esen'in yaptığı çalışmaya göre görevine son verilen personel sayısı toplam kamu personelinin yüzde 2.5'una karşılık geliyor. Hakim ve savcıların yüzde 23.4'ü, kaymakam ve valilerin yüzde 14'ü, Emniyet mensuplarının yüzde 6.8'i, din hizmetlerinin 1.7'si, Silahlı Kuvvetler'in yüzde 2.5'u, sağlık hizmetleri çalışanlarının yüzde 1.4'ü'nün görevine son verilmiş oldu. Kararnamelerle neler getirildiğinden bazı örnekleri hatırlatalım:

NELER GETİRİLDİ, NELER GÖTÜRÜLDÜ

– KHK'lerle kamu personelinin görevden çıkarması işlemleri kolaylaştırıldı, çıkarılanın kamu hizmetinde bir daha istihdam edilmeleri yasaklandı.

– Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 85.323 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınanlardan 36.592 kişi tutuklandı. 27.927 şüpheli hakkında adli kontrol kararı, 4.119 kişi hakkında ise yakalama kararı verildi.

– Tutuklu/hükümlü olarak cezaevlerinde bulunanlara, Olağanüstü Hal süresince, eğitim/öğretim kuruluşları veya kamu kuruluşlarınca açılacak sınavlara katılma yasağı getirildi.

– KHK'ler kapsamında karar alan/görevlerini yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki/idari/mali/cezai sorumluluklar doğmayacak.

– Terör örgütleriyle bağlantılı belediye başkanlarının yerine kayyum ataması yapıldı.

– Milli Eğitim Bakanlığı'na, kalkınmada öncelikli yörelerde sözleşmeli öğretmen istihdamı için ( sözlü sınavla) öğretmen alım yetkisi verildi.

– Devlet üniversitelerinde rektörlük seçimleri kaldırıldı.

– FETÖ bağlantılı olan 34 hastane, 881 okul, 108 öğrenci yurdu, 86 vakıf, 1.325 dernek, 15 üniversite, 19 sendika, 42 radyo ve televizyon, 105 gazete/ dergi/ yayınevi/dağıtım kanalları kapatıldı, varlıkları hazineye ve vakıflara devredildi.

– İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında bazı düzenlemeler yapıldı.

– Kamu İhale Kanunu'na eklemeler yapıldı. (Emniyet, MİT tarafından terör örgütleri ile bağlantılı olduğu bildirilenler ihaleye katılamayacak.

– Gözaltı süresi 30 güne çıkarıldı. Avukatla görüşmelerine kısıtlama getirildi, görüşmeler kayıt altına alındı.

– Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma halinde TMSF tarafından kayyum atanıyor.

– Sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebi kaldırıldı.

– Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda ek/değişiklikler yapıldı. Hükümlülerin avukatla yapacağı görüşme konusu yeniden düzenlendi, kısıtlamalar getirildi.

– Denetimli serbestlik uygulanarak cezanın infazı, koşullu salıverme için yasadaki süreler artırıldı.

– Kurmay subay yetiştirmek/lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan Enstitülerden; Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından ile Astsubay meslek yüksekokullarından oluşan; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Ayrıca ilk kez MSB taşra teşkilatı oluşturuldu.

– Genelkurmay Başkanlığı'na atanabilmek için kuvvet komutanlığı yapmış olma koşulu kaldırıldı. Kuvvet komutanlıkları MSB'ye bağlandı. Cumhurbaşkanı/Başbakan gerekli gördüklerinde kuvvet komutanları ile bağlılarından doğrudan bilgi alabiliyor/emir verebiliyor.

– Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) yapısı sivil üyeler çoğunlukta olacak şekilde değiştirildi.

– Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları (MYO) kuvvet komutanlıkları yerine MSB ile irtibatlandırıldı. Harp okullarının ve Astsubay MYO öğrenci kaynağının lise ve dengi okul mezunları oldu.

– Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları ve GATA'lar askerlerden alındı.

– Pasaportlara tahditler getirildi.

– Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, lise mezunlarının KPSS şartı aranmaksızın, sözlü sınavla polis eğitim merkezlerine alınması olanağı getirildi.

– Köy korucularının unvanlarında (güvenlik/gönüllü güvenlik) şeklinde değişikliğe gidildi, operasyon alanları genişletildi, maaşları artırıldı.

OHAL döneminde çoğu terörle ilgisi olmayan 14 kararname çıkarıldı. Önümüzdeki dönem de yeni kararnameler bekleniyor. Devletin işleyişini değiştirmeyi amaçlayan düzenlemeler için meğer OHAL bekleniyormuş.…