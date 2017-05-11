Fasa fiso yazıyorlar

Son dönemde…

FETÖ ile ilgili ne çok kitap çıktı.

Kitaplığımda 100'ü aşkın FETÖ kitabı var.

“Yeni ne bilgiler edineceğim” diye, hemen hepsini merakla okudum;

Hüseyin Gülerce'nin yazdığı “Gizli Krallığın Sonu: FETÖ” bu kitaplardan biriydi.

Zaman gazetesinde 23 yıl yazarlık yapan…

Zaman gazetesinde genel müdürlük yapan…

Zaman gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapan…

Keza yine FETÖ'nün…

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 15 yıl mütevelli heyet başkanlığı yapan…

Samanyolu ve Mehtap televizyonlarında 15 yıl program yapan…

“Hizmet Hareketi”ni övmek için 600 konferans yapan…

“Cemaat'in sözcülüğünü” yapan…

30 yıl FETÖ içinde yer alan Hüseyin Gülerce'nin kitabını merak ve heyecanla okumaya başladım.

Bakalım ne bilgiler bulacaktım!

392 sayfalık kitabı didik didik ettim.

Yok.

Tek bir “dişe dokunur” bilgi yok.

Bilinenleri tekrarlıyor sayfalarca. 28'inci sayfadan itibaren FETÖ'nün çok bilinen operasyonlarını anlatıyor. Önceki yıllar, yani 29 yıllık örgüt üyeliği sadece 25 sayfayla sınırlı! Orada da tek yeni bilgi yok.

İşte bu Hüseyin Gülerce…

AKP yandaşı gazeteler ve televizyonlar tarafından “FETÖ ile mücadelenin önderi” diye selamlanıyor!

Biri çıkıp, “Arkadaş bunca yıl bu örgüt içinde yer aldın, medyada çıkan bilgileri tekrarlayarak kitap yazmışsın, bilmediklerimizi niye anlatmıyorsun” diye sormuyor!

Daha kötüsü…

Gülerce şunu diyor:

“Bugün görüyoruz ki, F. Gülen'in öncülüğündeki hareketin başlangıçtan itibaren üç safhası var. 1) Hizmet 2) Cemaat 3) Paralel Devlet Yapılanması.”

Gördünüz mü tuzağı?

Oysa. Üç safha filan yok; tek safha var:

Gladio'nun emrinde Paralel Devlet Yapılanması!

Gülerceler, kandırdıklarını yine aldatabilir; bizi asla…

Darbe sebebi; af

AKP/Erdoğan şu soruyla yüzleşemiyor:

“15 Temmuz FETÖ darbe girişimi nasıl yaşanabildi?”

Öyle ya…

– MİT operasyonuyla FETÖ'nün gizli amacı ortaya çıktı.

– Ergenekon-Balyoz operasyonlarının FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktı.

– 17/25 Aralık operasyonuyla FETÖ'nün iktidar hedefi ortaya çıktı.

– MİT TIR'ları operasyonuyla Erdoğan'ı uluslararası mahkemede yargılatma operasyonu ortaya çıktı.

Bunca hakikat ortada iken…

FETÖ'ye yönelik soruşturmalar yapılırken…

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi nasıl gerçekleşebildi?

AKP/Erdoğan bu sorunun üzerine samimiyetle gidemiyor!

Çünkü…

En büyük yanılgısı, 17/25 Aralık 2013'ten sonrasını suç kabul etmesi oldu.

Oysa:

17/25 Aralık operasyonu ile 15 Temmuz darbe girişimi arasında 19 ay geçti. Bu kadar sürede FETÖ sorununu ortadan kaldıramamalarını sebebi, 17/25 Aralık öncesine “af” getirilmesidir. Bu nedenle FETÖ darbe girişiminin önüne geçemediler. Kimi asker, polis ve halk olmasa bugün iktidarda FETÖ vardı.

Bugün ne değişti? FETÖ ile mücadelede inatla 17/25 Aralık'ı başlangıç kabul etmeyi sürdürüyorlar! Yani, Hüseyin Gülerce'nin “üç safha” kurnazlığını yutuyorlar.

Bunu yutmaları, özellikle kriptocuların katkılarıyla, dün olduğu gibi bugün de FETÖ'nün işine yarıyor.

Bunlar, yine bin bir kurnazlıkla AKP'yi elinde oynatıyor.

Özellikle medyadaki kriptoların isimlerini yazmaya gerek var mı; sır değil ki…

Cem Küçük'ten Mustafa Armağan'a “sahneye” her gün bir kripto çıkarılıyor!

Biri Müslümanlara, diğeri Atatürkçülere saldırarak, FETÖ'yü ülke gündeminden kaçırıyorlar!

Kaçıncı uyarı

Hanefi Avcı'yı tanıyorsunuz.

“Erken Uyarı/Devlet Bilgisi” adlı son kitabında diyor ki:

“17 Aralık 2013'ten sonra klasik yöntemler çalıştırıldı. Yani, ‘karşımızda sıradan bir örgüt var ve sıradan bir örgüt ile mücadele gerekiyor' denilerek, bunun için klasik bildiğimiz savcı-polisler devreye sokuldu. Ve bu görevliler sadece o zamana kadar Cemaat'in işlediği bilinen ve tespit edilen suçlarıyla ilgili soruşturma yapmaya kalktı. Ama Cemaat'i ve tüm yönetim kadrolarını bir bütün olarak görüp, onların yapabileceklerini iyi hesap ederek aktif bir mücadeleye girilemedi. Daha doğrusu Cemaat'i bir bütün halinde kavrayacak bir analiz grubu oluşturulamadı. Cemaat iyi tanınamadı, Cemaat'in örgütlenme ve işleyiş biçimi, çalışma biçimi kavranamadı. Halen de Cemaat'in iyi tanınmadığı kanaatindeyim.”

Aynı görüşteyim…

AKP'nin/Erdoğan'ın kafası özellikle bulandırılıyor.

Hüseyin Gülerce kitabında, “siyasete bulaşmak Cemaat'i eritti” değerlendirmesi yapıyor. Yahu! Fethullah Gülen, Soğuk Savaş döneminden beri (Komünizmle Mücadele Dernekleri ile) politikanın tam göbeğinde olmadı mı?

Gülerce, meseleyi 17/25 Aralık ile başlatma eğiliminde! Ve bu konuda yorumu şu:

“Gülen'e asıl kaybettiren derin Cemaat oldu.” Şaka gibi. Gördünüz mü, suçlu kimmiş?

Gülerce ve benzerleri, FETÖ gerçeğinin üzerini kapatma uğraşısı içinde, “suyu bulandırmaya” çalışıyorlar!

Kitabının sonuç bölümünde şunu yazıyor:

“Gülen Hareketi bitmiştir. Artık içeride etkili olamazlar.”

Yani…

“Artık yeter” diyor…

“İş bitti” diyor…

Hep yazıyorum:

Sahiden…

AKP'yi/Erdoğan'ı kandırmak bu kadar mı kolay arkadaş?