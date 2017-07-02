Diyet yolundan sapmamanızı sağlayacak 10 diyet önerisi

Sağlıklı beslenerek kilo verme yolunda çıktığınız yolculukta zaman zaman zorlanabilirsiniz. Bu süreçte size destek olabilecek

10 özel öneri hazırladım…

Kahvaltıyı asla atlamayın:

Kahvaltı etmediğinizde gün içinde fazlasıyla açlık hissedersiniz. Bu da öğle ve akşam yemeklerinde fazla yemeyle sonuçlanır. Kilo vermek ve kilo korumak için, yüksek lifli tahıl gevreği, az yağlı süt ve meyve gibi sağlıklı bir sabah kahvaltısına daima zaman ayırın.

Gün boyunca birkaç ara öğün tüketin:

Yaktığınızdan daha az kalori alırsanız, kilo verirsiniz. Ancak her zaman aç olduğunuzda, daha az kalori tüketmek zor olabilir. Bilimsel çalışmalar da günde 4-5 öğün veya ara öğün yiyenlerin iştah ve kilolarını daha iyi kontrol edebildiğini gösteriyor.

Sevdiğiniz yiyeceklerin tadını çıkarın:

En çok sevdiğiniz yiyecekleri diyet yaparken tamamen kesmek yerine daha doğru yöntem belirleyin. Bir kutu kurabiye tüketmek yerine bir adet, bir torba şeker yemek yerine küçük bir parça satın alın. Bu konuda en önemli nokta, porsiyon kontrolü.

Aile ve arkadaşlarınızdan yardım alın:

Sevdiklerinizden destek almak, kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle, ailenize ve arkadaşlarınıza sağlıklı bir yaşam tarzı kurma çabalarınız hakkında bilgi verin. Vazgeçmeyi düşündüğünüzde, size yardımcı olacak ve sizi motive edeceklerdir.

Haftada bir kez tartılın:

Düzenli olarak tartılan kişilerin kilo vermede daha başarılı olduğu bilinir. Ancak genellikle haftada bir kez tartılmak daha etkilidir çünkü böylelikle günlük olarak değişebilecek kilo dalgalanmalarıyla moralinizi bozmaz.

Yemeklerinize baharat ekleyin:

Tok kalmanıza yardımcı olabilecek ve yemeklerin lezzetini artıracak baharatları sofranızdan eksik etmeyin. Baharatla tükettiğiniz yiyecekler damak tadınızı teşvik eder ve daha doyurucu olur. Böylece fazla yemek yemezsiniz.

Yavaşça kilo verin:

Kilo almak ne kadar uzun sürebiliyorsa, kilo vermek de o kadar uzun sürebilir. Kendinize haftada 1 kilo vermek gibi gerçekçi hedefler belirleyin. Beklentilerinizi çok yüksek tutarsanız, kilo veremediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.

Her öğünde protein

tüketin: Protein doyurucu bir besindir ve karbonhidratla göre uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, deniz ürünleri, yumurta, yoğurt, veya fasulye gibi sağlıklı proteinleri tüketmeyi unutmayın.

Uyku düzeninize dikkat edin:

Uykusuzluk yaşadığınız zaman vücudunuz iştah uyarıcı hormonu aşırı derecede üretir ve leptin hormonu üretmemeye başlar. Leptin önemlidir çünkü vücudunuza ne zaman doyduğunuzu söyler.

Beslenme günlüğü tutun:

Bilimsel çalışmalar, yediklerinizi yazmanın, kilo verme konusunda farkındalığı artırdığını ortaya koyuyor.