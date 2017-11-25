Hüsnü Mahalli ne yapmalı?..

Uğradığı haksızlıklar, saldırı ve hakaretlere karşı çıkıp savunduğumuz, coğrafyamızdaki gelişmeler ve Suriye krizi konusunda tüm öngörülerinin zamanla doğrulanacağını söylediğimiz, kızmak yerine görüşlerinden yararlanılması gerektiğini belirttiğimiz Ortadoğu uzmanı, gazeteci dostumuz Hüsnü Mahalli, 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasından sonra şu mesajı paylaşmış:

“6 yıldır söylediğim

her şey doğrulandı. Şimdi

herkes benim söylediklerimi tekrarlıyor ve uyguluyor.

Ama ben yargılanıyorum. Ne yapmalı?..”

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Yerinde bir soru…

Ne yapmalı?..

* * *

Dışışleri Bakanı ya da başdanışman yapılmayacağına göre; çektiği acıları unutturmaz ama, Hüsnü Mahalli yılın tüm gazetecilik ödüllerinin sahibi olmalı…

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Çarşamba günü köşemizde yeniden buluşabilmek umuduyla sevgiyle kalın efendim.