Önceki gün çekilen bu fotoğrafa baktıkça çok üzülüyorum.

Çünkü bu fotoğraf, bilim insanlarının 50 yıl sonra çölleşeceğini öne sürdükleri güzelim ülkemin, erozyona uğramış kuş uçmaz,

kervan geçmez topraklarında çekilmedi!..

* * *

Bu fotoğrafa baktıkça çok üzülüyorum…

Çünkü bu fotoğraf, cenneti andıran çayırları, iklimin izin verdiği her türlü meyve ve sebzenin yılda 2-3 ürün alınarak yetiştirildiği bereketli ovalarıyla ünlü İzmir- Menemen'de çekildi!..

* * *

Bu fotoğrafa baktıkça çok üzülüyorum…

Çünkü o cömert ovalar, o cennet çayırlar ve ürün fışkıran bereketli topraklar, 90'lı yıllardan bu yana betonla gömülmeye başlandı…

Ovaya hayat veren Gediz'in sanayi atıklarıyla adeta bir ağır metal akarsuyu haline dönüşmesiyle, önce balıklar ölmeye başladı, sonra tüm doğal yaşam!..

* * *

Bu fotoğrafa baktıkça çok üzülüyorum…

Çünkü bir hayli gecikilerek de olsa, nihayet geçen yıl Tarım Bakanlığı'nca doğal sit alanı ilân edilen Menemen Ovası'nda; sanayi kuruluşları, taş ocakları ve beton santrallerinin doğaya verdikleri zararın dayanılmaz boyutlara ulaştığını biliyorum!..

* * *

Bu fotoğrafa baktıkça çok üzülüyorum…

Çünkü, ilk nüfus cüzdanında “Ekmek Karnesi Verilmiştir” damgası bulunan, ilkokulda boğazı yırtılırcasına “Yerli malı yurdun malı/ Herkes onu kullanmalı” diye haykıran, üretimiyle kendisini besleyebilen dünyanın sayılı

ülkelerden birinın evlâdı olmaktan gurur duyan bir kuşağın temsilcisiyim!..

* * *

Bu fotoğrafa baktıkça çok üzülüyorum…

Çünkü kendi kendine yeten bir ülke iken, buğdayı, yani ekmeği, eti, hatta samanı ithal eder hale geldiğimizi, buna karşılık kayda değer hiçbir gelişmiş teknoloji urününü ihraç edemediğimizi görüyorum!..

* * *

Bu fotoğrafa baktıkça çok üzülüyorum…

Çünkü büyük yazar merhum Oktay Akbal'ın “Önce Ekmekler Bozuldu” adlı öyküsünü bir kez daha okur gibi oluyorum…

Evet… Önce ekmekler bozuldu, sonra her şey!..

Ve nihayet dışarıdan et de geldi, saman da geldi!..

Kendine yeten ülke olma gururumuz ne yazık ki böylece sona erdi!..

* * *

Bu fotografa baktıkça çok üzülüyorum, çok!..