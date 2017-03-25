Celal Bayar hayır diyor şeyh said evet diyor

Asrın liderimiz hayır diyenlere “pkklı, fetocu, terörist, çukur” dedi, yetmedi…

“Adnan Menderes'in idamını alkışlayanlar bugün hayır diyor” dedi.

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Acaba öyle mi?

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“Ben Erbakan'ı Tayyip Erdoğan'a tercih ederim. Erbakan, Türkiye'nin bağımsızlığından yanadır. Tayyip Erdoğan'ı hangi kişilerin, hangi fikirlerin yönettiğini bilmiyoruz. Tayyip Erdoğan'ın etrafında devamlı negatif elektrik var, üslubunda hep tehdit var, girdiği her yerde kavga çıkarabilir. Benim Türkiye adına ciddi endişelerim var, şoför acaba bir terslik yapar mı diye herkesin yüreği ağzında…”

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Kime ait bu sözler?

Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes'e ait… Rahmetli olmadan önce, 2003 senesinde, Akp iktidara geldikten hemen sonra Hürriyet'e verdiği röportajda söylemişti.

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Başka ne demişti?

“Yabancı devletler açık ve aleni şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendine hedef seçti, umarım Akp bu oyuna gelmez, bir Cumhuriyet hükümeti için yabancının lafıyla kendi askerine yönelik düzenleme yapmaya kalkışmak, Türkiye Cumhuriyeti adına büyük bir hata olur” demişti.

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Taa 2003'te…

Henüz Balyoz, Ergenekon kumpası ortada yokken…

Milli öngörüsüyle tam 12'den vurmuştu!

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Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy…

Önceki gün, referandum kararını kamuoyuna açıkladı.

“Hayır diyorum” dedi.

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Celal Bayar'ın torunu Demirtaş Bayar…

Halasıyla birlikte referandum kararını açıkladı.

“Hayır diyorum” dedi.

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Kurtuluş Savaşı'nın kuvvacı Galip Hocası, Atatürk'ün son başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı, Yassıada'da idama çarptırılan Celal Bayar'ın, kızı ve torunu neden hayır diyorlar…

Gayet net anlattılar.

*

“Çift başlılık bahanesiyle yola çıkıp, bütün yetkileri tek elde toplayan tek adamlığa soyundular. Asırların ender yetiştirdiği Atatürk bile tek adamlığı aklından geçirmemişti, tek adamlık teklifini elinin tersiyle reddetmişti. Hangi demokrasilerde tek adamlık yer bulabilir? Bu anayasa paketi, parlamenter sisteme karşıdır, TBMM'nin manevi yapısına konmuş dinamittir. Bizler, Atatürk milliyetçiliğinin, millet olmanın, yurttaşlık duygusunun ne olduğunu, Cumhuriyet'in bize kazandırdığı erdemler olduğunu bilenlerdeniz. Referandumdan yüksek sesle ‘hayır' çıkmasını ümit ediyoruz. Hayır diyeceğiz.”

*

Celal Bayar'a Bayar soyadını Atatürk verdi.

Demirtaş Bayar'a Demirtaş ismini Atatürk verdi.

Tarihimize damga vurmuş bu ailenin Atatürk Cumhuriyeti'ni yıkmak için oy kullanması mümkün mü?

*

Fatin Rüştü Zorlu.

Adnan Menderes'le birlikte sehpaya gönderilen dışişleri bakanımız… Büyük metanetle yürüdü ölümün üstüne, önce masaya, sonra masanın üstündeki sandalyeye çıktı, “Allah memleketi korusun, haydi Allahaısmarladık” dedi, ittirdi ayağının altındaki sandalyeyi… Torunu var, Fatin Rüştü, dedesiyle aynı ismi taşıyor. Gaz maskesini taktı, Gezi direnişine en ön saflarda katıldı. Niye katıldın diye sordular? “Dedemin son sözleri Allah memleketi korusun'du, annemin bana bıraktığı en büyük miras bu” dedi.

*

Başka ne dedi torun Fatin Rüştü?

“İnsanların yaşamlarına müdahale edilmeyen bir ülkede yaşamak istiyorum. Annem Mülkiye'de okurken, bir hocayı görevden aldıkları için protesto eylemine katılmış. Anneannem ‘Emel sen ne yapıyorsun böyle?' demiş. Annem ‘yürüyüşe katılıyorum' cevabını vermiş. Dedem bunları öğrenince ‘kızım bir bireydir, karışamam' demiş. Yani, annem kendi babasının hükümetine karşı yürümüş” dedi!

*

Demokrasiyi böylesine içselleştirmiş bir ailenin, höt zöt'e teslim olması mümkün mü?

*

Adnan Menderes'e dönersek…

*

Aydın, Çakırbeyli.

Doğduğu köy.

Baba ocağı.

*

12 Eylül 2010'da darbelerle hesaplaşıyoruz ayağıyla “yetmez ama evet” referandumu yapıldı, Akp “hayır diyenler darbecidir” dedi, Akp'nin o zamanlar imam nikahlısı olan feto “mezardakiler bile kalksın evet versin” dedi… Adnan Menderes'in baba ocağı Çakırbeyli'den “hayır” çıktı!

*

Hem de öyle kılpayı filan değil.

Yüzde 70 hayır çıktı.

*

Aydın…

Adnan Menderes'in şehri.

Bugün gidin Aydın'a, sokakta rastladığınız herhangi birine Adnan Menderes deyin, gözleri buğulanır. Rahmetlinin matemi, hâlâ devam eder Aydınlıların yüreğinde.

*

CHP'nin kalesi şu anda!

*

İsteyenle iddiaya girerim, 16 Nisan referandumunda “hayır rekoru” kırılacak Aydın'da…

Sadece şehir merkezinde değil, bütün ilçelerinde, Söke, Nazilli, Kuşadası, Didim, Çine, Germencik, Karacasu, Efeler hepsinde açık farkla CHP var, peşinde MHP var.

Adnan Menderes'in şehrinde Akp yok hükmündedir!

*

Adnan Menderes'in Akp'ye alet edilmeye çalışılması, Adnan Menderes'in ruhuna işkencedir.

*

Ve, hal böyleyken…

Akp Diyarbakır il başkanlığı imzasıyla ne pankartı asıldı?

“Her evet Şeyh Sait'in ruhuna fatihadır” pankartı asıldı.

*

Çuvala sığmayan mızrak misali, bizzat Akp imzasıyla somut gerçeğin itirafıdır.

*

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Celal Bayar, hayırdır.

Evet ise, süzme vatan haini, İngiliz kuklasına fatihadır.