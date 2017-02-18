“Tayyip Erdoğan Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan lider” diyen Akp milletvekili Fevai Arslan “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

Erkek çocuklarının senelerce tecavüze uğradığı Ensar Vakfı'nı savunarak, “buna bir kere rastlanmış, kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz” diyen aile bakanı Sema Ramazanoğlu “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

“Gezi Parkı olaylarını Yahudi diasporası tetikledi” diyen başbakan yardımcısı Beşir Atalay “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

“Referandumda evet çıkınca, terör örgütlerinin sesi soluğu kesilir” diyen Numan Kurtulmuş “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

“Yeni anayasada laiklik olmamalı” diyen Tbmm başkanı İsmail Kahraman “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

“Allah başbakanımızı bize nasip ettiği için hergün iki rekat şükür namazı kılmalıyız” diyen Akp milletvekili Oktay Saral “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

“Tayyip Erdoğan ikinci peygamberdir” diyen Akp il başkanı İsmail Hakkı Eser “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

“Gösterişçi intihar sendromu var” diyen, ataması yapılmayan öğretmenlerin ilgi çekmek için intihar ettiğini söyleyen milli eğitim bakanı Nabi Avcı “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

Rus uçağı düşürüldükten sonra “emri ben verdim” diyen başbakan Ahmet Kiziroğlu “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

TRT'deki ramazan programında “namaz kılmayan hayvandır” diyen yandaş profesör “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

TRT'deki ramazan programında “hamilelerin sokakta gezmesi terbiyesizliktir” diyen yandaş tarikatçı “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

“Kadın erkek eşitliği fıtrata ters” diyen asrın liderimiz “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

“Ben Türk değilim” diyen Akp'nin fetocu milletvekili Hakan Şükür “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

“Türk filan yok” diyen Akp genel başkan yardımcısı Yasin Aktay “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

“Başbakanımız Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı, çünkü, onun da annesine küfredilmişti” diyen şarkıcı Yavuz Bingöl “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

Ahmet Kiziroğlu görevden alındığında “bundan sonra gelecek başbakan daha düşük profilli olacak” diyen Akp milletvekili Aydın Ünal “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

“Kadın iffetli olacak, herkesin içinde kahkaha atmayacak” diyen Bülent Arınç “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

Açılım döneminde “aklıma gelse ben de dağa çıkardım” diyen Bülent Arınç “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

“18 yaşındakinin zinasına karşı çıkmıyorsanız, 17 aylık bebeğe tecavüze karşı çıkmak timsah gözyaşlarıdır” diyen müftü “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

“Makyaj yapar kıvırtırsanız, erkeklere sarılırsanız, sonunuz Özgecan gibi olur” diyen ortaokul müdürü “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

“Bizans dostu kahpe İnönü” diye tweet atan Akp milletvekili Tülay Babuşçu “mesajım çarpıtıldı” dedi.

“Bu ülke müslüman bir ülke, yüzde 99'u müslüman, tarihten gelen bir yapısı var, Türkiye konumu itibariyle icat yapamaz, buluş yapamaz, ara eleman ülkesiyiz” diyen şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

10 yaşındaki kız çocuklarını imam nikahıyla koynuna alan 60 yaşındaki sapıklara af getirmeye çalıştılar, başbakan Binali Yıldırım “yasa teklifimiz çarpıtıldı” dedi.

“Roketlerin buraya düşüyor olması eleştiriliyor, tabii ki düşecek, havada mı kalacak, yerçekimi var” diyen Akp valisi “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

Vatandaşa “gavat” diyen Akp valisi “gavat demedim, kavas dedim, sözlerim çarpıtıldı” dedi.

İzmir'e açık açık “gavur” diyemeyen, “İzmir'in farklı bir dindarlığı var, bu dindarlığın irfan geleneğine ihtiyacı var” diyen diyanet işleri başkanı Mehmet Görmez “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

“Düğünde eşinin dans etmesine izin veren erkek deyyustur” diyen müftü yardımcısı “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

Fıkra anlatıyorum ayağıyla Atatürk'e açık açık “ibne” diyen Akp belediye başkanı “olay çarpıtıldı” dedi.

“40 yıldır onlar halkı fişliyordu, şimdi biz onları fişliyoruz” diyen Akp milletvekili Avni Doğan “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

“Akp iktidarına karşı çıkanların kanını tahlile yollamak gerekir, kanı bozuklar” diyen Akp milletvekili Ahmet Aydoğmuş “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

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“Referandumda evet çıkmazsa, iç savaşa hazırlanın” diyen Akp il başkan yardımcısı “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

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