Dümbeleği “çala çala” yoruldu bileklerim…

Ergenekon sahte çıktı.

Balyoz sahte çıktı.

Casusluk sahte çıktı.

Arınç'a suikast sahte çıktı.

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Üniversite soruları çalındı.

KPSS soruları çalındı.

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Başörtülü bacıma saldırdılar, yalan çıktı, camide içki içtiler, yalan çıktı.

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Asrın liderimizin diploması senelerdir tartışılıyor, henüz diploma gösterilemedi.

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Akp'nin seçim şarkısı “dombıra” araklama çıktı. Söz ve müziği kendisine ait olan Arslanbek Sultanbekov “şarkımı çaldılar, üstüne üstlük anonim diyerek, beni hırsız durumuna düşürdüler” dedi.

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Akp'nin seçim reklamı, Sony'nin Playstation reklamından aşırma çıktı.

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Akp milletvekillerinin, kanun çıkarılırken TBMM'de sahte oy kullandıkları ortaya çıktı.

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Akp milletvekilinin “Yeliz” isimli sahte sosyal medya hesabıyla TBMM'den yayın yaptığı ortaya çıktı.

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Akp teşkilatlarının sahte evrakla sahte üye kaydettikleri ortaya çıktı.

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Saray, kaçak.

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Yerli otomobil, Cadillac'tan çalıntı çıktı.

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Akp'li belediyenin sporcusu, atletizm tarihimizde bir ilki başardı, olimpiyatta altın madalya kazandı, dopingli çıktı.

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Akp tarafından “kamu yararına çalışan dernek” statüsü verilen, “izinsiz yardım toplama izni” verilen, üstüne, TBMM Üstün Hizmet Ödülü verilen Keriz Feneri'nde, bağışları çaldılar. Nasıl çaldıkları konusunda bilgi almak için Keriz Feneri'ne telefon ettim, telesekreterde hangi şarkı çalıyordu biliyor musunuz… Hem vallahi hem billahi, dümbeleği “çala çala” yoruldu bileklerim çalıyordu!

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TBMM lokantasındaki yemekleri çaldılar, resmi makam araçlarıyla götürdüler, Meclis'in aşçı ve garsonlarını sahte evraklarla özel restoranda çalıştırdılar. TBMM'nin çay ocaklarından elde edilen çay paralarını çaldılar, aralarında kırıştılar. TBMM'nin temizlik malzemesi alımında sahte evrakla hırsızlık yaptılar. TBMM'nin bulaşık malzemesi alımında sahte evrakla sahte ihale verdiler. TBMM'nin güvenliğini sağlamak için satın alınan kameraların ihalesinde hırsızlık yaptılar. TBMM bilgi işlem dairesinin cihaz alımında hırsızlık yaptılar. TBMM'deki Vakıfbank şubesi soyuldu, kapıya anahtar uydurarak içeri girdiler, 150 adet para çekme kartını çaldılar. TBMM kafeteryasındaki LÖSEV bağış kutusu çalındı. TBMM basın bürosundan dizüstü bilgisayar çalındı. TBMM halkla ilişkiler binasından Kuran'ı Kerim çalındı. TBMM tuvaletinde unutulan çantadan, para çalındı. TBMM'deki diğer hırsızlık vakalarında, cüzdan, cep telefonu, fotoğraf makinesi, gözlük, hatta çeyrek altın çalındı.

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TBMM'nin sağlık faturalarında hırsızlık yapıldığı ortaya çıktı, hastanede beş gün yatıp, 266 gün yattım diye fatura getiren oldu, sahte ilaç reçetesi getiren oldu, sahte evraklarla haftada beş gün tahlil yaptırdığını, iki ayda bir gözlük değiştirdiğini, 32 dişine implant çaktırdığını iddia eden milletvekillerimiz var.

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TBMM'ye bağlı saray ve kasırlar soyuldu, gümüş şamdanların, zillerin, masa örtülerinin, abajurların, halıların, tabloların çalındığı ortaya çıktı.

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Bu TBMM'de hırsızlık komisyonu kuruldu, bakanlarımızın 17/25'te hırsızlık yapmadıkları kararı çıktı.

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En son…

Referandumda oylar çalındı.

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Mühürsüz oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvuran Akp temsilcisinin, TBMM'deyken sahte oy kullanma rezaletine karıştığı ortaya çıktı.