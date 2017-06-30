Taksim-Levent metrosunu verdiler.

Giresun limanını verdiler.

Eti Bakır'ı verdiler.

Samsun doğalgaz dağıtımını verdiler.

Eti Alüminyum'u verdiler.

Oymapınar barajını verdiler.

Ankara-İstanbul hızlı trenini verdiler.

Ilısu barajını verdiler.

Konya doğalgaz dağıtımını verdiler.

Meram elektrik dağıtımını verdiler.

Trabzon Atasu barajını verdiler.

Adana Menge barajını verdiler.

Adana Köprü barajını verdiler.

Elazığ Beyhan barajını verdiler.

Bingöl Kaleköy barajını verdiler.

Artvin Yusufeli barajını verdiler.

Çamlıbel elektrik dağıtımı verdiler.

Uludağ elektrik dağıtımı verdiler.

Ordu-Giresun havalimanını verdiler.

Trabzon-Aşkale yolunu verdiler.

Mazıdağ fosfat işletmesini verdiler.

Kastamonu Ilgaz tünelini verdiler.

İstanbul Çamlıca tünelini verdiler.

Rize Ovit tünelini verdiler.

Trabzon Zigana tünelini verdiler.

Palu-Muş demiryolunu verdiler.

İstanbul üçüncü havalimanını verdiler.

Boğaziçi elektrik dağıtımı verdiler.

Akdeniz elektrik dağıtımı verdiler.

Köstere-Gümüşhane yolunu verdiler.

Çanakkale elektrik dağıtımı verdiler.

İstanbul-Şile-Ağva yolunu verdiler.

Alanya limanını verdiler.

Hopa limanını verdiler.

İnebolu limanını verdiler.

Ereğli limanını verdiler.

Giresun limanını verdiler.

Akkuyu nükleer santralının yarısını Ruslara, yarısını buna verdiler.

Akkuyu nükleer santralının limanını verdiler.

425 milyon liralık vergi borcunu sildiler.

Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nü verdiler.

Yetmedi…

“Binali kalırsa yaşadık, milletin a.ına koyacağız” dedi.

*

Hangi “Binali”den bahsettiğini pek çıkaramadık ama… “Milletin orasına” nasıl “koyacağını” tarif etmesi için mahkemeye verildi. Sadece sekiz bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

*

Memleketin limanını, barajını, trenini, tünelini, yolunu, metrosunu, madenini, santralını, havalimanını bunun cebine koydular…

O milletin orasına koyarak, sadece sekiz bin lirayla sıyırdı.

*

Bilahare, Mardin Mazıdağ'da “gübre” tesisi kurmaya karar verdi. İnebolu limanıyla Mazıdağ gübre tesisini birbiriyle entegreymiş gibi gösterdi. Halbuki, Mazıdağ'la İnebolu arası 1081 kilometre… Mazıdağ'dan marşa basıyorsun, İnebolu'ya varman 15 saat sürüyor. Peki, arada 15 saat mesafe bulunan iki adresi entegreymiş gibi gösterince ne olmuş oluyor? Milyarlık teşvik olmuş oluyor!

*

Kanun hükmünde kararname çıkarıldı, milletin orasına koyacağını söyleyen arkadaşın “gübre” tesisi, KDV'den muaf tutulacak, yüzde 100 kurumlar vergisi indiriminden faydalanacak, 10 yıl sigorta prim desteği alacak, 10 yıl faiz desteği alacak, bankalardan kullanacağı kredinin faizinin 250 milyon lirasını sayın devletimiz ödeyecek.

*

E hal böyleyken…

*

Herif kamyona “gübre” yüklüyor.

Adalet için yürüyen namuslu insanların yoluna döküyor.

*

Gübre kafalılık işte böyle bi şey.