Menfur saldırının failleri deaş, daeş, pkk, pyd, dhkpc, fetö, cia, eset, dış güçler, üst akıl ve cehape'dir.

Hükümetimiz haricinde herkes sorumludur.

Reina'da yaşanan terör olayı İsmet İnönü hükümetinin Lozan'daki hataları yüzünden olmuştur.

Bu katliamın planlayıcıları, gezi darbesine katılan tiyatroculardan, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan karikatürlerden ve Hüsnü Mahalli'den cesaret alıyor, milletimiz oynanan büyük oyunu görüyor.

Hem Beşiktaş saldırısının hem de Ortaköy saldırısının cehapeli belediyenin sınırları içinde olması manidardır, yakınlaşmamızdan rahatsızlık duyulan sayın Putin'in konsolosluğu ak partili belediyenin güvencesi altındayken, Amerikan konsolosluğunun bir başka cehapeli belediyenin sınırları içinde olması tesadüf olamaz, Türkiye'nin şahlanışından rahatsız olan cehapeliler sinsi ilişkilerinin hesabını vermelidir.

Her terör olayından sonra Ak parti hükümetini suçlamak, hedef saptırmaktır, ak parti hükümeti bu elim olayın mağdurudur.

Teröre karşı en güzel cevap, hamdolsun Osmangazi köprüsüdür, Avrasya tünelinden yedikleri tokadın sesi taa pensilvanyadan duyulmuştur.

Reina saldırısı hızlı trenle buluşmamızı geciktirir ama engelleyemez, modern havalimanını geciktirir ama engelleyemez, duble yolları yapmamızı engelleyemez, bu bayrak inmez, bu ezan dinmez.

Reina kurbanlarının Suudi Arabistanlı, Iraklı, Lübnanlı, Tunuslu, Ürdünlü, Kuveytli ve Suriyeli olması, islamofobinin vardığı noktayı açıkça gözler önüne seriyor.

Ölenler arasında hiç Batılı turist bulunmaması, Türkiye'nin Batılı turistler için ne kadar güvenli bir ülke olduğunun, huzur ve istikrar adası olduğunun kanıtıdır.

Yılbaşını kutlamak için Reina'ya gelenler arasında Suriyelilerin bulunması, Fırat Kalkanı harekatımızın ne kadar başarılı olduğunun göstergesidir, ordumuz niye Suriye'de diye soranlar, mazlum Suriye halkının Reina'ya gelmesini hazmedemeyen elitlerdir, seçkincilerdir.

Saldırganın noel baba kılığına girdiği iddiası tevatürdür, kendisi bildiğiniz teröristtir, terörün dini olmaz, kostümü olmaz, noel demek suretiyle herhangi bir dine atfedilemez.

Terörist, terörle kararlı mücadelemiz karşısında kaçmaktan başka çare bulamamıştır.

Rus büyükelçiye suikast yapan teröristi öldürdük diye eleştirenler, şimdi utanmadan çıkıp, teröristi neden yakalamadınız diye eleştiriyor, yakalayınca beğenmiyorlar, yakalamayınca gene beğenmiyorlar, istemezükçü bunlar, sırf bu çelişkili davranış bile cehapenin kirli yüzünü ortaya koymaya yetiyor.

Beşiktaş'ta 45 vatandaşımız hayatını kaybetti, Kayseri'de 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, Reina'da yabancıları saymazsak sadece 11 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 günde 45'ten 11'e inmesine rağmen terörü sanki büyüyormuş gibi göstermek kötü niyetlidir, birliğimizi beraberliğimizi zehirlemeye yöneliktir.

Reina saldırısı bir kez daha göstermiştir ki, başkanlık sistemine karşı çıkmak terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmektir.

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Arkadaş, köşeyi başkasına mı kiraladın, nedir bu kepazelik derseniz?

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Cahil cühela tiplerin Osmanlı sevdasıyla memleketin başını nasıl bi belaya soktuğunu anlatmaya çalıştık senelerdir… Yazılabilecek ne varsa yazdık, sözün bittiği yere geldik.

Bari bu senenin ilk yazısında değişiklik yapalım, yazmadıklarımızı yazalım istedik.

Hiç olmazsa bugünlük yalakalar kadar ahlaksız, yalakalar kadar vicdansız, yalakalar kadar küstah, yalakalar kadar yüzsüz olalım, memleketin haline üzüleceğimize, memleketi süzme salak yerine koyalım, herkese şapşal muamelesi yapalım istedik.

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Bence bugünlük siz de bana uyun.

Kendinizi yalaka yazarların okurları yerine koyun.

Akılalmaz saçmalıkları makul fikirlermiş gibi okuyun.

Beyninizi hiç kullanmayacağınız için, inanın kafanız hiç olmadığı kadar rahat edecek, ne tasa kalacak, ne dert!