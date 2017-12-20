TBMM’ye 52 metrekarelik halı

TBMM'yi Dolmabahçe Sarayı'na çevirdiler, padişahlık hayranı meclis başkanının makam odasına 52 metrekarelik Hereke halısı döşediler.

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Aferin!

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Şimdi lütfen elinize kağıt kalem alın, bir santimetrekare çizin, sonra bu alanın içine kalemin ucuyla nokta koymaya başlayın, nokta nokta nokta nokta, istediğiniz kadar düzenli yerleştirin en fazla 200-300 nokta filan koyabilirsiniz… Oysa, bir santimetrekareye 500 düğüm atılıyor, düğüm düğüm düğüm, 500 düğüm… Hereke işte budur.

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Üstelik o 500 düğüm, birbirinden farklı rengarenk ipliklerle atılıyor, lale, karanfil, gül, sümbül gibi 200'den fazla çiçek motifini biraraya getiriyor, ahenkle tablolaştırıyor… Hereke işte böylesine emektir, böylesine inanılmazdır.

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Hereke'deki ilk halı fabrikası tee 1843 yılında Ermeni Dadyan ailesi tarafından kuruldu. İki yıl sonra mülkiyeti padişaha devredildi, fabrika-i hümayun oldu. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal etti. 1933 yılında Sümerbank kuruldu, Sümerbank'a devredildi.

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Dünyanın en ünlü halı markası oldu.

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1993 yılında fabrikalarla bankacılık birbirinden ayrıldı, bankacılık Sümerbank oldu, fabrikalar Sümer Holding bünyesinde kaldı.

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Sümer Holding 1996 yılında, Anadolu'da dokunan, Türkiye'ye özgü 21 el halımızı coğrafi işaret patentiyle tescilledi, koruma altına aldı. Bunlardan biri de Hereke'ydi.

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Sonra…

AKP iktidar oldu.

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Zart diye kanun çıkardı.

Hereke belediyesini kapattı!

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Memleketi şahane şekilde yöneten (!) hükümetimiz sayesinde… 2008 yılından itibaren, Hereke adıyla resmi bir coğrafi bölgemiz kalmadı.

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Sümerbank zaten satılmış, batırılmış, tasfiye edilmişti.

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Sümer Holding'te de taş üstünde taş bırakılmadı, tüm fabrikaları satıldı, herhangi bir sektörde üretim tesisi kalmadı.

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Memleketi şahane şekilde yöneten imam hükümetimiz, kefenledi, cenaze namazını kıldı, gömdü… 2009 yılında Sümer Holding'in Sümerhalı şirketinin tüzel kişiliğine son verildi!

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Hatta, Sümer Holding'in depolarında kalan 98 bin metrekare halı bile haraç mezat satıldı, adeta tarihten silindi.

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Bu arada…

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Hereke belediyesinin kapatılmasını fırsat bilen, Hereke markasının sahibi olan Sümer Holding'in imha edilmesini fırsata çeviren Çin devleti… Henan eyaletinin Nanyang şehrinin Zhenping ilçesinde “Hereke Sanayi Bölgesi” kurdu, etiketlerine “Made in Hereke” yazarak, halı üretmeye başladı!

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Dünya pazarından vazgeçtik, Türkiye halı pazarının bile yüzde 90'ı Çin'e kaptırıldı!

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Hereke'de 200'ün üzerinde atölye vardı, 10'un altına düştü.

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Ekstra hazin tarafı… Saldım çayıra mevlam kayıra şeklinde yönetildiğimiz için, Çin'le başa çıkamayan yerli halıcılar, Çin'e gitti, Çin'de fabrika açtı, kanunen yasak olmasına rağmen Çin'de ürettikleri çakma Hereke'leri yerli Hereke'ymiş gibi Türkiye'de satmaya başladı.

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Ve şimdi bakıyoruz…

Meclis başkanının makam odasına 52 metrekarelik Hereke halısı konulmuş filan.

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Türk kültürünün vazgeçilmezi, dünyanın en önemli halı markası Hereke'yi, aldığınız saçma sapan kararlarla tarihten sileceksiniz, adeta kökünü kazıyacaksınız… Sonra da, sanki çok sahip çıkıyormuş gibi meclis başkanının makam odasına sereceksiniz öyle mi?

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İsterseniz 520 metrekare döşeyin kardeşim.

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Hereke'nin yüzüne bakmaya utanmanız gerekirken…

Hereke'nin üstüne basmayı hakediyor musunuz?