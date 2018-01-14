Son dakika haberi… ABD sınırımıza militanları yerleştiriyor

Reuters'ın geçtiği son dakika haberinde, ABD önderliğinde kurulan ve aralarında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin de bulunduğu koalisyonun Türkiye sınırına yerleştirileceği iddia edildi. Geçen hafta ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıp nota verilmesinin sebebi olarak da bu gösterildi.

Geçtiğimiz hafta içinde ABD’nin Ankara Büyükelçilik Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmış ve ‘Suriye’ konusunda nota verilmişti. Detayları tam olarak açıklanmasa da kulislerde ve kaynaklarda elde edilen bilgilerde bu hamlenin sebebi olarak ABD’nin aralarında terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin de olduğu koalisyonu eğitmesi olduğu konuşulmuştu.

Bugün ise Reuters’ın son dakika olarak geçtiği haberde, milislerden ve terör örgütlerinden oluşan yaklaşık 30.000 kişilik koalisyonun detayları ortaya çıktı. Yaklaşık 30.000 kişilik bu silahlı grubun Suriye’nin Türkiye sınırına yerleştirileceği açıklandı. Reuters’a konuşan Türkiye’den üst düzey bir yetkili, ABD’nin bu “Sınır Güvenlik Güçleri”ni eğittiği ve bunun Ankara’da büyük bir tepki çektiğini aktardı. Reuters’a konuşan yetkili, geçtiğimiz hafta Ankara’da yaşananlarla ilgili olarak böyle bir gelişme yaşandığını da dile getirdi.

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Reuters’ın haberinde Suriye Demokratik Güçleri altında konumlanması beklenen grubun Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırına konuşlandırılmasının beklendiği belirtildi.