Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika! ABD’li generalden Türkiye’yi kızdıracak çok ilginç açıklama!

Türkiye'nin kendisini tehdit eden terör örgütleri YPG/PKK'ya karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürerken, IŞİD'e karşı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon'dan tepki çeken bir açıklama geldi. Son günlerde yaptıkları çelişkili açıklamalarla Türkiye'nin büyük tepkisini çeken ABD'li yetkililerin arasına katılan Dillon, YPG/PKK terör örgütü için "partnerimiz" ifadesini kullandı. Tüm Türkiye'nin TSK'nın arkasında kenetlendiği bugünlerde yapılan çelişkili açıklamalar adeta 'sinir uçlarımıza' dokunuyor...

Sozcu.com.tr
14:1826 Ocak 2018
Haberler Dünya
Son dakika! ABD’li generalden Türkiye’yi kızdıracak çok ilginç açıklama!
Türkiye'nin kendisini tehdit eden terör örgütleri YPG/PKK'ya karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürerken, IŞİD'e karşı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon'dan tepki çeken bir açıklama geldi. Son günlerde yaptıkları çelişkili açıklamalarla Türkiye'nin büyük tepkisini çeken ABD'li yetkililerin arasına katılan Dillon, YPG/PKK terör örgütü için "partnerimiz" ifadesini kullandı. Tüm Türkiye'nin TSK'nın arkasında kenetlendiği bugünlerde yapılan çelişkili açıklamalar adeta 'sinir uçlarımıza' dokunuyor...

Koalisyon sözcüsü Dillon, Afrin bölgesinde iki koalisyon askerinin öldüğü yönündeki iddiaları yalanlarken, YPG için de “partner” ifadesini kullandı.

Ryan Dillon’ın mesajı şu şekilde;

“Afrin’de koalisyon mensubu iki askerin öldüğü yanlış bir bilgidir ve tamamen yalandır. IŞİD karşıtı koalisyon, bölgedeki partneri olan Suriye Demokratik Güçleri’nin, (SDG) Fırat’ın doğusunda Elbu Kemal yakınlarında kalan IŞİD militanlarıyla mücadelesini desteklemeye devam etmektedir.”

İLGİLİ HABERABD'den bomba itiraf! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! | Son dakika haberleriABD'den bomba itiraf! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! | Son dakika haberleri

 

İLGİLİ HABERSon dakika haberi... Hükümetten ABD'nin açıklamasına ilk tepki: İtiraf ettilerSon dakika haberi... Hükümetten ABD'nin açıklamasına ilk tepki: İtiraf ettiler
Son güncelleme: 14:4426.01.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar