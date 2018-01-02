Çavuşoğlu’ndan kritik PKK açıklaması: Önce silah bırakmalılar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtladı. Türkiye-Almanya ilişkilerinde son yıllarda siyasi krizlere yol açan farklı konulara ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, terör örgütü PKK ile olası bir barış sürecini de değerlendirdi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman Haber Ajansı DPA'ya verdiği mülakattaki ifadelerin çarpıtıldığını söyledi.

Terör örgütü PKK ile olası bir barış sürecinin ancak örgütün silah bırakmasıyla yeniden gündeme gelebileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Barış sürecine başlamak için muazzam riskler aldık” dedi.

Deutsche Welle Türkçe servisinde de yer alan haberde terör örgütü PKK’nın barış sürecini kullandığını ve o süreçte silahları kent merkezlerine indirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, bundan sonra barış süreci başlatmanın mümkün olabilmesi için “öncelikle silahların bırakılması” gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, terör örgütünün barıştan yana olmadığını belirterek, Türkiye’deki Kürtlerin birinci sınıf vatandaş olduğunu ve haksızlığa uğramadığını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dpa’ya verdiği mülakatta Almanya’nın FETÖ yapılanması destekçileri ve terör örgütü PKK sempatizanları için güvenli bir kaçış ülkesi olmaması gerektiğini de belirtti. Almanya’da terör örgütü sempatizanlarının düzenlediği protesto gösterisinde polisin müdahale etmesi üzerine, göstericilerin polise saldırdıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, polisin müdahalelerinin sürmesi durumunda, bu kişilerin Almanya’da neler yapabileceklerinin daha iyi görülebileceğini söyledi.

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Terör örgütü PKK’nın bir terör örgütü olduğunu belirten bakan, “Bir yılanla aynı odada uyuyamazsınız. Bugün ya da yarın gelip sizi sokar” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade ederek, Almanya’nın Türkiye’yi eşit değerde bir partner ülke olarak görmesini beklediklerini kaydetti.

Almanya 2017 yılı Mart ayında PKK’ya ilişkin 1993 yılında yürürlüğe giren yasakların kapsamını genişletmişti. Buna göre, PKK sembollerinin yanı sıra Abdullah Öcalan’ın poster ya da resimlerinin de kamusal alanda kullanılması artık ceza kapsamına giriyor.

ÇAVUŞOĞLU TWİTTER’DAN AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman Haber Ajansı DPA’ya verdiği mülakattaki ifadelerin çarpıtıldığını söyledi.

“PKK ile pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğu” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Çocuk katili terör örgütüyle pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Milletimize verdiğimiz söz, terör örgütünün kökünü kazıyana kadar hiçbir gücün bizi durduramayacağıdır” ifadelerini kullandı.

‘PKK’NIN ÇÖZÜM SÜRECİNİ SUİSTİMAL ETTİĞİNİ SÖYLEDİM’

DPA ile mülakatında PKK'nın çözüm sürecini sadece suistimal ettiğini dile getirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Şimdi ise milletimizin, özellikle de Kürt vatandaşlarımızın PKK ile mücadeleye sonuna kadar devam etmemizi istediklerini vurguladım” değerlendirmesinde bulundu.