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Ruhani: ABD başarısız oldu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmayı baltalamayı başaramadığını ifade ederek, anlaşmanın İran için zafer olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
12:2514 Ocak 2018
Haberler Dünya
Ruhani: ABD başarısız oldu
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmayı baltalamayı başaramadığını ifade ederek, anlaşmanın İran için zafer olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İran'la yapılan nükleer anlaşmayı son kez uzatma kararı almış ve anlaşmayı imzalayan Avrupa ülkelerine anlaşmadaki düzenleme yapması için ültimatom verdiğini açıklamıştı.

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Trump'ın kararı İran tarafından tepki ile karşılandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'ın imzaladığı nükleer anlaşmayı baltalamakta başarısız olduğunu, anlaşmanın İran için “uzun süreli bir zafer” olduğunu dile getirdi.İLGİLİ HABERSon dakika haberi... Trump'tan sürpriz İran kararı!Son dakika haberi... Trump'tan sürpriz İran kararı!

 

Ruhani, devlet televizyonundan canlı olarak yayınlanan konuşmasında, “ABD yönetimi nükleer anlaşmayı baltalamakta başarısız oldu. Trump, sürekli devam eden müdahalelere rağmen anlaşmayı baltalamayı başaramadı. Anlaşma, İran için uzun süreli bir zaferdir” dedi.

Son güncelleme: 12:3814.01.2018
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