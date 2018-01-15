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Son dakika gelişmesi… Savaş çıkartacak iddia!

Katar'a ait bir savaş uçağının, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir yolcu uçağına engellemede bulunduğu iddia edildi. 

13:2515 Ocak 2018
Haberler Dünya
Son dakika gelişmesi… Savaş çıkartacak iddia!
Katar'a ait bir savaş uçağının, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir yolcu uçağına engellemede bulunduğu iddia edildi. 

BAE’li yetkililer, Bahreyn’in başkenti Manama’ya giden uçağın rotasının, Katar jetleri tarafından zorla değiştirildiğini ve bunun uluslararası hukukun net bir ihlali olduğunu söyledi.

KATAR’DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Katar’dan da jet açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Katar jetlerinin bir yolcu uçağına müdahalede bulunduğu iddiasının asılsız olduğu vurgulandı.

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Son güncelleme: 13:3215.01.2018
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