Suriye’den son dakika açıklaması! “Egemenliğimize küstah bir saldırıdır”

ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırlarında YPG'nin iskeletini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte 30 bin kişilik yeni güç kuracağını açıklamıştı. Bu plana Türkiye'nin ardından Suriye de çok sert tepki gösterdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “ABD’nin, Suriye’nin kuzeyine ordu kurma girişimi egemenliğimize küstahça bir saldırıdır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Ülkemizde bulunan Amerikan ve Amerika destekli silahlı güçlerin varlığını sona erdirmeye kararlıyız” denildi. İLGİLİ HABER Son Dakika... Türkiye'den ABD'ye ilk yanıt İLGİLİ HABER Son dakika haberi... ABD sınırımıza militanları yerleştiriyor