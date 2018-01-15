Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suriye’den son dakika açıklaması! “Egemenliğimize küstah bir saldırıdır”

ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırlarında YPG'nin iskeletini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte 30 bin kişilik yeni güç kuracağını açıklamıştı. Bu plana Türkiye'nin ardından Suriye de çok sert tepki gösterdi.

11:3915 Ocak 2018
Haberler Dünya
Suriye’den son dakika açıklaması! “Egemenliğimize küstah bir saldırıdır”
ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırlarında YPG'nin iskeletini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte 30 bin kişilik yeni güç kuracağını açıklamıştı. Bu plana Türkiye'nin ardından Suriye de çok sert tepki gösterdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “ABD’nin, Suriye’nin kuzeyine ordu kurma girişimi egemenliğimize küstahça bir saldırıdır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Ülkemizde bulunan Amerikan ve Amerika destekli silahlı güçlerin varlığını sona erdirmeye kararlıyız” denildi.

İLGİLİ HABERSon Dakika... Türkiye'den ABD'ye ilk yanıtSon Dakika... Türkiye'den ABD'ye ilk yanıtİLGİLİ HABERSon dakika haberi... ABD sınırımıza militanları yerleştiriyorSon dakika haberi... ABD sınırımıza militanları yerleştiriyor
Son güncelleme: 11:5615.01.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar