YPG’li teröristlerde bu silah ilk kez görüntülendi!

Suriye'de TSK ve ÖSO'nun sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, YPG'li teröristlerin Mehmetçiklere karşı Rus yapımı tanksavar füzesi kullandığı görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye ve ÖSO, PKK’nın Suriye kolu olan YPG/PYD’ye karşı Suriye’de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin’e doğru ilerlemeye devam ediyor. Bölgeden gelen son görüntülerde dikkat çekici bir nokta da bulunuyor. YPG’li teröristlerin Rus yapımı ATGM (Güdümlü tanksavar füzesi) silahları kullandığı görülüyor.

Sosyal medyada yayılan kayıtlarda, YPG’li teröristlerin Konkurs model ATGM’leri kullandığı görülüyor.

Konuyla ilgili fotoğrafı Almanya’nın prestijli gazetelerinden Bild’in politika editörü Julian Röpcke de Twitter hesabından paylaştı.

KONKURS ATGM ÖZELLİKLERİ

Hızı: 80 m/s fırlatma – 200 m/s uçuş

Menzili: 70 m – 4 km

Azami menzile varış süresi: 20 saniye

Savaş başlığı: 2.7 kg 9N131 HEAT 600 mm vs RHA (Vikipedi)