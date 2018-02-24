16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: Bir ölü, 1 ağır yaralı

Maltepe'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki araç bilinmeyen bir nedenle karşı yöne geçerek iki araca çarptı. Kazada karşı yöndeki araçlardan birinin kadın sürücüsü hayatını kaybederken, 16 yaşındaki sürücü ise ağır yaralandı.