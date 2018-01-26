Afrin protestocuları gençlere saldırdı

İstanbul'da, 'Zeytindalı Operasyonu'nu protesto eden DKP/BÖG üyelerine tepki gösteren gençler, bazı örgüt üyelerince darp edildi. Polis biri kadın, 3 genci feci şekilde darp eden 5 şüpheliden 4'ünü gözaltına aldı.

Polisi harekete geçiren olay Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin(TSK) Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytindalı Operasyonu’nu protesto etmek isteyen bir grup eylem yaptı.

Çoğu DKP/BÖG (Devrimci Komünanlar Partisi Birleşik Özgürlük Güçleri) üyesi olan grup devlet ve TSK aleyhine slogan attı. Eylemcilerin attıkları sloganlara bazı gençler tepki gösterdi. Bu sırada İstanbul Emniyeti’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü gruba müdahale etti. Bazı şüpheliler gözaltına aldı.

GENÇLERİ DARP ETTİLER

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin ayrılmasından bir süre sonra, eyleme katıldıkları iddia edilen 5 şüpheli geri döndü. Şüpheliler, kafede yemek yiyen biri kadın 3 gencin masasına yöneldi. Eylemcilere tepki gösterdiği öne sürülen gençler, öldüresiye darp edildi. Gençlerin darp edilme anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

TEM OPERASYON DÜZENLEDİ

İstanbul TEM ekipleri, o saldırganları tek tek belirledi. Şüphelilerin belirlenmesinin ardından operasyon kararı alındı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, DBK/BÖG üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheliden 4’ü gözaltına alındı. Öte yandan TEM ekipleri, sosyal medya üzerinden Afrin Operasyonu aleyhine mesaj atan ve Terör örgütü propagandası yapan DBK/BÖÇ üyesi 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.