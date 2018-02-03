TSK’dan son dakika açıklaması… Tank isabet aldı, 5 asker şehit oldu

TSK'dan Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir son dakika haberi geldi. Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde harekâta katılan bir tanka PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendi. TSK'dan yapılan açıklamada "Saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan 5 kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bir tankın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet aldığını açıkladı.

TSK’dan yapılan son dakika yazılı açıklamada şöyle denildi: “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tank civarında bulunan bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz”

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TSK’DAN İKİNCİ AÇIKLAMA… 5 ASKER ŞEHİT OLDU

Akşam saatlerinde TSK’dan yapılan ikinci son dakika açıklamasında saldırıda 5 askerin şehit olduğu bildirildi.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 3 Şubat 2018 tarihinde, Afrin'in kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. Ajanslar

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ŞEHİT ATEŞİ GİRESUN’A DÜŞTÜ

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD'li teröristlerce bölgedeki görevli tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın acı haberi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Avutmuş Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Tülay Aktağ ve babası Mehmet Aktağ'a acı haberi veren Şebinkarahisar Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve komutanlan başsağlığı diledi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin cenazesinin pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

“MESAJ PAYLAŞMIŞTI”

Öte yandan, 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan şehit Ufuk Aktağ’ın kendisi gibi uzman çavuş olan kardeşi Engin Aktağ'ın, şehit kardeşinin fotoğrafıyla birlikte, “Allah yolumuzu açık etsin kardeşim, devrem dünya Türk’ün gücünü görecek zafer bizim” mesajını paylaştığı görüldü.

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BİR ATEŞ DE KONYA’YA DÜŞTÜ

Şehit olan 5 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Secen’in (22) memleketi Konya’nın Ereğli ilçesindeki baba ocağına da ateş düştü. Şehit Nurullah Secen’in, Ereğli ilçesinde oturan nakliyeci babası Sedat ve ev hanımı annesi Söngül Secen’e acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Yaklaşık 1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Secen’in, nişanlı ve 3 kız kardeşinin olduğu belirtildi. Şehit haberini duyan yakınları ise eve akın etti.

BURSA YASA BÜRÜNDÜ

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen 22 yaşındaki Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün, Bursa’nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde yaşayan babası Mustafa Aygül’e acı haber verildi. Acı haberi, İnegöl Kaymakamı Ali Akça, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban verdi. Oğlunun şehit haberini alan baba Mustafa Aygül, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Aygül’ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, anne Zeynep Aygül’ün Çorum’da ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün cenazesinin, Çorum’un Alaca ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

MUŞ’A ACI HABER ULAŞTI

Merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde Ziyamet-Alican Karaca çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü ve bekar olan 28 yaşındaki Fırat Karaca, 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. 7 yıldır uzman onbaşı olarak görev yapan Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca’nın, Muş’ta yaşayan babası Alican Karaca’ya acı haber verildi. Acı haberi, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya verdi. Oğlunun şehit haberini alan baba Alican Karaca ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca’ya ise, sağlık personelleri eşliğinde acı haber verildi.

“BİZİ YILDIRMAYACAK”

Acılı babayı teselli etmeye çalışan Vali Aziz Yıldırım, Afrin operasyonunda askerimizin şehit düştüğünün söyledi. Vali Yıldırım, “Bu şehitlerimizden bir tanesi de ilimizden olan Fırat kardeşimiz. Allah rahmet eylesin. Hepimiz sabırla beklemek durumundayız. Bu vatan için pek çok şehit verildi. Bundan sonra da gerektiğinde verilecektir. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Bizi hiçbir şekilde kimse yıldıramayacak, yolumuzdan da döndüremeyecekler. Devletimizin almış olduğu karar doğrultusunda da bütün askeri ve siviliyle herkes üzerine düşeni yapmakta. Bundan gurur duyuyoruz. İnşallah terör örgütlerine de bizim sınırlarımızın hemen yanında bir terör örgütü devletinin kurulmasına fırsat vermeyeceğiz. Bunun için de elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Şehitlik pahasına da bunun yapacağız. Şehitlik bizim için önemli bir makamdır, peygamberlerden sonra en önemli bir makamdır. Onun için şehit olmaktan hiçbirimiz korkmuyoruz” diye konuştu.

Şehit babası Alican Karaca, oğlu ile şehit düşmeden birkaç saat önce telefonla konuştuğunu söyledi. Baba Karaca, saat iki de görüştüğünü oğlunun kendisini 5 dakika sonra arayacağını ancak bir daha aramadığını belitti.