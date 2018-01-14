Son dakika! Meteoroloji’den İstanbul’a hava durumu uyarısı: Kar kapıya dayandı

Meteoroloji son dakika uyarısı ile dikkatli olun mesajı verdi. Özellikle Marmara, İç Anadolu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış hakim olacak. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve batıda 3-7 derece azalıyor. Peki kar İstanbul'a geldi mi? İşte hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin 5 günlük hava haritası. Ayrıca bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklarını haberimizde bulabilirsiniz...

Yağışların yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimler ile Trakya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ve zamanla Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak, Marmara’da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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KAR İSTANBUL’A NE ZAMAN GELİYOR?

Meteoroloji’den yapılan açıklama şöyle: “İstanbul'da hafta sonunda yağışların kuvvetli poyrazla birlikte genellikle hafif yağmur şeklinde görüleceği, Pazar günü akşam saatlerinde ve Pazartesi günü (15.01.2018) ilk saatlerde kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar olarak meydana geleceği ve pazartesi günü sabah saatlerinden sonra ise havanın genellikle çok bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü meydana gelebilecek kar yağışının il merkezinde yerde kar örtüsü yapması beklenmiyor. Rüzgarın; hafta sonu kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-75 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.”

İŞTE İSTANBUL’UN 5 GÜNLÜK HAVA HARİTASI

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Ege kıyıları ve zamanla Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa), Marmara’da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’da poyrazdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU



METEOROLOJİ RÜZGAR İÇİN DE UYARDI!

( 14 Ocak 2018 – Pazar )

Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

Hava Sıcaklığı; İç ve batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacak. pic.twitter.com/blU23D4yg4 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 14 Ocak 2018

YURDUN KUZEY İÇ DOĞU BÖLGELERİNDE YAĞIŞ VAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimler ile Trakya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ve zamanla Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak, Marmara’da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Ege kıyıları ve zamanla Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa), Marmara’da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 1

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri yerel olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Adana: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 11

KAPADOKYA’DA GÜNLERDİR BALON TURU YAPILAMIYOR

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları 4 gündür yapılamıyor. Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 4 gündür yapılamıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve yağmurlu hava nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.

ABANT’A TATİLCİ AKINI

Bolu'da kar yağışıyla birlikte beyazlara bürünen Abant Tabiat Parkı hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın dört mevsimi ziyaretçi akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyazlara büründü. Tabiat Parkı içerisinde bulunan Abant Tabiat Parkı'nın etrafındaki çam ağaçlarının üzerine yağan kar tatilciler için kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hafta sonu tatillerini karlar içerisinde geçirmek için Abant'a gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek eğlenceli dakikalar geçiriyorlar.

Abant'a 30 kişilik bir grupla geldiklerini belirten Ali Cingey, “ilk defa Abant'a gelme fırsatı bulduk ve çok güzel olduğuna kanaat getirdik. Yaz günlerinde de gelmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.