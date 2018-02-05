FETÖ’den sicili temiz tek il: Tunceli

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana KHK'larla binlece kişi hakkında soruşturma açılıp görevlerinden ihraç edilirken FETÖ'nün örgütlenemediği ve giremediği tek il Tunceli oldu. Tüm süreç boyunca Tunceli'de yaşayan hiç bir vatandaş hakkında FETÖ'den soruşturma açılmadı.

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra geçen 1.5 yıllık süre içinde yüz bini aşkın kişi kamudan ihraç edilip, çok sayıda kişi hakkında da kovuşturma yapılırken, sadece Tunceli’de yaşayan hiç bir vatandaş hakkında soruşturma açılmadı. Tunceli halkı arasından açığa alınan kimse bulunmadığını belirten CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “FETÖ 2011'de Tunceli'de okul açmak istediğinde Tunceli halkı ‘Cemaatin değil Cumhuriyet'in okulunu istiyoruz' diye yürüyüş yaptı. Tunceli halkı, FETÖ yapılanmasına direndi yıllarca da yapılanmasına müsaade etmedi” dedi.

CUMHURİYETİN DEĞERLERİNE SADIK

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ geçen hafta TBMM İçişleri Komisyonunda OHAL KHK'sı görüşülürken şimdiye kadar FETÖ’den KHK'larla ihraç edilen 110 bin 778 kişi bulunduğunu, 210 bin 600 şüpheli ve 14 bin 64 kişinin de firarda olduğunu açıkladı. Ancak bu rakamların hiçbiri Tunceli'ye uğramadı. CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, bu konuda SÖZCÜ’ye şunları söyledi: Türkiye'de FETÖ’nün örgütlenemediği ve giremediği tek il Tunceli. Bu bilgiyi, Adalet Bakanlığı bürokratları verdi. Tunceli’de Cumhuriyetin temel değerlerine gerçekten sadık bir halk var. FETÖ 2011 yılında cemaat okulları ile Tunceli'yle girmek istedi. Halk ‘Biz cemaat okullarına çocuklarımı göndermeyiz, Cumhuriyet okullarına göndeririz’ diyerek FETÖ’ye karşı yürüyüş yaptı. FETÖ terör örgütünden dolayı o kentin yerel halkından açığa alınan, ihraç edilen hiç kimse yok ” Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek de 15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay sonra yaptığı bir açıklamada ” Örgütün 81 vilayette idari ve mali yapılanmasını beceremediği tek il Tunceli'dir.” demişti.