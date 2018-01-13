Güvenlik kamera takipli gasp yaptılar… Yakalandılar

İSTANBUL'da önceden yanında çalıştığı kuyumcuyu gasp ederek 11 kilogram işlenmiş altını alıp kaçan eski çalışan ve 4 şüpheli yakalandı. Eski çalışanın, kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına erişim sağlayarak gaspı planladığı ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay 8 Ocak’ta yaşandı.

İddialara göre, Mehmet K. şoförü Mehmet A. ile birlikte iki valiz halindeki 11 kilogram işlenmiş altını araçlarının bagajına koydu. İşlenmiş altınları başka illerde satmak için Bahçelievler Kuyumcukent’teki dükkanlarından ayrılan kuyumcunun aracının önü kesildi. Elinde silah olan yüzü maskeli 4 şüpheli, kuyumcudan aracın kapısını açmasını istedi. Kuyumcunun kapıları açmaması üzerine şüpheliler, araca pompalı tüfekle ateş etti.

Kapının açılması üzerine şüpheliler aracın bagaj kısmında bulunan iki valiz işlenmiş 11 kilogram altınla birlikte kuyumcu ve şoförüne ait cep telefonlarını alarak kaçtı. Mehmet K.’nın ihbarı üzerine Gasp Büro Ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı aracın izini süren ekipler, içi boşaltılan valizlerin Avcılar Kuzey Yanyolu’nda atıldığını belirledi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler gasp yaparken kullanılan siyah renkli aracı Kemerburgaz’a bağlı Pirinç Köyü’nde terk edilmiş halde buldu.

TERK ARAÇTAN ÇETEYE ULAŞILDI

Yapılan çalışmalar sonucu aracın Hasan Tahsin S.’ye ait olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan ekipler Hasan Tahsin’i Sultangazi’de yakalayarak gözaltına aldı. Hasan Tahsin S.’nin ifadelerini de değerlendiren ekipler çalışmalarını çok yönlü genişletti. Yapılan tespitler sonucu harekete geçen ekipler gasp olayına karıştığı belirlenen Can Ş. (30), Bilal B. (27) Harun S. (22) Soner G. (28) isimli 4 şüpheliyi 9 Ocak’ta gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca ile birlikte 123 bin lira ele geçirildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN GASP TEZGAHLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 22 yaşındaki Harun S.’nin gaspa uğrayan kuyumcu Mehmet K.’nın önceden yanında çalıştığı ortaya çıktı. Yapılan sorgulamalarda, Harun S.’nin, Mehmet K.’nın yanında çalıştığı dönemde dükkanın güvenlik kamerasına erişim sağladığı öğrenildi. Cep telefonu üzerinden güvenlik kameralarını takip eden Harun S.’nin Mehmet K.’nın altınlarla birlikte kuyumcudan çıktığı anda diğer şüphelilere haber verdiği öğrenildi. 4 şüphelinin ise Harun S.’den gelen bilgiyle harekete geçtiği ortaya çıktı.

‘BASKIYA UĞRADIM’ İDDİASI

Harun S.’nin kuyumcu Mehmet K.’nın yanında çalıştığı için Can Ş., Hasan Tahsin S., Bilal B. ve Soner G. tarafından gasp olayını gerçekleştirmek için baskıya uğradığını iddia ettiği öğrenildi. Öte

yandan yapılan çalışmalarda Can Ş., Hasan Tahsin S., Bilal B., Soner G.’nin çok sayıda suçtan kayıtları bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, çalınan

altınları bulunması yönündeki çalışmalar devam ediyor.