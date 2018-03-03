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Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

android-time 02:42 3 Mart 2018
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Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Malatya-Sivas karayolunun Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi.

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Sivas yönünde ilerleyen 44 DG 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı yönden gelen 44 ER 802 plakalı otomobille çarpıştı.

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Araçların hurdaya döndüğü kazada Halit Güler ile Hatice Çolak yaşamını yitirdi.

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Kaya Çolak, Murat Kadıoğlu (47), Mahmur Kaygusuz (34) ve Mustafa Çolak (40) ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

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Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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Kazada ölen 2 kişinin cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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