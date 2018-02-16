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Oğlunun ölüm haberini alan anne sinir krizi geçirdi

Bilecik’te psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen genç, oturduğu evin 5’inci katından atlayarak intihar etti. Oğlunun ölüm haberini alan anne sinir krizi geçirdi.

01:4316 Şubat 2018
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Oğlunun ölüm haberini alan anne sinir krizi geçirdi
Bilecik’te psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen genç, oturduğu evin 5’inci katından atlayarak intihar etti. Oğlunun ölüm haberini alan anne sinir krizi geçirdi.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerindeki Yücesoy Apartmanı 1'inci katta ailesi ile birlikte ikamet eden Bilecik İl Dernekler Müdürü Cemal Kaya'nın oğlu Ferhat Kaya evde abdest aldıktan sonra dışarı çıktı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Ardından oturdukları apartmanın en üst katına çıkan Kaya, kendini aşağı bırakarak canına kıydı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kanlar içinde yerde kalan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve 155 Polis İmdat ekiplerine bildirdi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Olay yerine gelen polis ve 112 Sağlık ekipleri Ferhat Kaya'nın hayatını kaybettiğini kaydederken, annesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemen ardından merhumun naaşı Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İHA

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