Proje tutmadı: Üniversiteler boş kaldı

İktidarın, "Her şehre bir üniversite, her ilçeye fakülte ve yüksekokul" projesi tutmadı.

AKP iktidarının en çok övündüğü projelerden olan ‘her şehre bir üniversite, her ilçeye fakülte ve yüksekokul’ projesi ilgi görmedi. Anadolu'daki birçok üniversitede, okullar öğrencisiz kaldı. Bu okullarda akademisyen sıkıntısı da yaşanıyor. İşte, öğrenci ve akademisyen eksiği çeken okullar:

VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ: Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi, Özel Güvenlik ve Koruma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Seyahat İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Muradiye Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Sosyal Bilgiler Eğitimi.

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ: Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sarıkamış Turizm Fakültesi, Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu.

Ş.URFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ: Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu.

K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ: Diş Hekimliği Fakültesi, Elbistan Teknoloji Fakültesi, Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Afşin Sağlık Yüksekokulu.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ: Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ: Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu, Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Milas Veterinerlik Fakültesi, Fethiye Ziraat Fakültesi.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ: Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ: Sivil Havacılık Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu.

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin kuruluşundan bu yana 4 yıl, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun 10 yıl, Veteriner Fakültesi'nin ise 11 yıl geçmiş olmasına karşın hiç öğrenci alınmadı.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ: Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksek Okulu.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ: Jeofizik Mühendisliği (sadece 1 öğrenci kayıt yaptırmış), Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği bölümüne de sadece 1 öğrenci kayıt yaptırdı. Arslanbey Meslek Yüksekokulu'na sadece 9 öğrenci, kayıt yaptırdı.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ: Diş Hekimliği Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Kocaali Meslek Yüksekokulu.

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ: Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan Çevre Mühendisliği Bölümü.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ: Sivil Havacılık Yüksekokulu, Turizm Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi.