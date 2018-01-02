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Selvi: ABD, İran’ı yıkmaya çalışıyor

Son günlerde iç karışıklığın yaşandığın İran'la ilgili Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi'den önemli bir iddia geldi. Selvi, ABD'nin İran'ı yıkmak istediğini söyledi.

00:022 Ocak 2018
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Selvi: ABD, İran’ı yıkmaya çalışıyor
Son günlerde iç karışıklığın yaşandığın İran'la ilgili Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi'den önemli bir iddia geldi. Selvi, ABD'nin İran'ı yıkmak istediğini söyledi.

İran’da yaşanan olaylar Türkiye’nin de gündeminde. Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk’te katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

 

ABD’nin Ortadoğu’daki planlarına dikkat çeken Selvi, “Amerika bölgeyi dizayn etmeye çalışıyor. BAE ve Suudi Arabistan ile girdikleri ilişki biçimi itibariyle de kendileri Körfez’de sünni Araplarla bir ağırlık koymaya başladılar. Amerika için yıkılması gereken kaleler var. Şimdi de İran’a koçbaşıyla vuruyor, yıkmaya çalışıyor. Ama ben başarılı olacaklarına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 00:0302.01.2018
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