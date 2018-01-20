Son dakika! TSK, Afrin’e ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlattı! İşte Afrin operasyonunda son durum

Afrin Harekatı'na ilişkin bir son dakika haberi geldi! Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları tam donanımlı olarak havalanarak Suriye tarafına hareket etti. Türk Savaş uçakları sınırdaki PYD mevzilerini bombalarken ÖSO birlikleri de Afrin'e doğru ilerliyor. TSK'dan yapılan açıklamada harekatın isminin "Zeytin Dalı Harekatı" olduğu duyuruldu. İşte Afrin operasyonunda son durum...

Afrin’de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde hareketlilik başladı. Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 F-16 savuş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalanarak Suriye tarafına hareket etti.

Hatay’ın Hassa ilçesinde savaş uçakları, saat 17.00 sıralarında Afrin’e geçip mevzilere bomba yağdırdı. Türk F-16’larının havalanmasının ardından Afrin’de patlama sesleri duyuldu.

ÖSO BİRLİKLERİ KARADAN İLERLİYOR

Gelen son dakika haberine göre; ÖSO birlikleri Afrin’e doğru ilerliyor. Reuters’in geçtiği habere göre ÖSO birlikleri de harekata karadan destek veriyor.

OBÜSLER DE KARADAN VURUYOR

Aynı zamanda Hassa ilçe sınırındaki sınır birlikleri ile Kilis’teki sınır birliklerinden Afrin’e top atışları yapıldı.

“HEDEFLERİN YÜZDE 95’İ VURULDU”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harekat öncesi Suriye rejimine yazılı bilgi verildiğini, hedeflerin yüzde 95’inin vurulduğunu söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu NTV televizyonuna yaptığı açıklamada, “Harekatta siviller değil, teröristler hedef alınmıştır…Operasyonu havadan ve karadan yürütüyoruz. Teknik konularda askerlerimiz bilgi vermektedir. Hava sahasını kullanma ihtiyacı vardır, F-16’larımız hedefleri vurmuştur” dedi.

TSK’DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Harekatın başlamasının ardından TSK’dan bir açıklama geldi. Harekatın isminin “Zeytin Dalı Harekatı” olduğu bildirildi.

AFRİN’DEN TACİZ ATEŞİ SONRASI BAŞLADI

Reuters harekatın bugün Afrin’den Türkiye’ye açılan taciz ateşinden sonra başladığı bilgisini geçti.

YILDIRIM: TSK HAVADAN HAREKATA BAŞLAMIŞTIR

Başbakan Binali Yıldırım da, “TSK havadan harekata başlamıştır” dedi. Yıldırım, “Şu an itibarıyla kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Afrin’de PYD/PKK ve DEAŞ unsurlarını yok etmek için havadan harekata başlamıştır” ifadelerini kullandı.

RUSYA ŞLE ANLAŞMA SAĞLANDI, JETLER HAVALANDI

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından, Türk jetleri uzun süredir ilk kez bölgede operasyon yaptı. Ancak Rus askerlerinin Afrin'deki mevzilerinden çok geri çekilmedikleri için, TSK operasyonunun Türkiye-Suriye hudut bölgesiyle sınırlı kalması bekleniyor.

ABD VE RUS GENELKURMAY BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ

Harekatın başlamasının ardından ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyi Rus RİA Novosti ajansı son dakika bilgisi olarak geçti.

DIİŞLERİ KAYNAKLARI: BÜYEKELÇİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada “ABD, İran ve Rusya Büyükelçilikleri misyon şefleri (büyükelçi ve maslahatgüzarları) Bakanlığa çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi” denildi.

ÇAVUŞOĞLU, ABD’Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’la görüştü.

“MECBUR KALMADIKÇA TÜRK ASKERİ GİRMEYECEK ÖSO SAVAŞACAK’

sozcu.com.tr Ankara Temsilcisi Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre ise; askeri kaynaklar, Afrin operasyonunda ilk etapta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yer alacak. Türk askerleri, mecbur kalınmadıkça Suriye'ye girmeyecek. Harekat, ÖSO ile yapılacak.

Öncelikle Türk hava harekatı ile YPG-PYD'ye ait askeri hedefleri vuracak. ÖSO ise, karadan ilerleyerek, YPG'nin boşalttığı noktalara yerleşecek.

RUSYA, BİRLİKLERİNİN KOORDİNATLARINI BİLDİRDİ

Askeri kaynaklara göre, Moskova'da yapılan görüşmelerde Rus yetkililer Türkiye'ye, Afrin'deki Rus birliklerinin koordinatlarını verdi.Koordinatlar üzerinde Türk ve Rus askeri yetkilileri çalıştı. Bu çalışmadan sonra Türk jetlerinin operasyonu başladı. Ajanslar

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