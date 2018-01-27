Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı’nın 8. günü! Sıcak temas sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı 8. gününe girdi. TSK'dan yapılan ilk açıklamada 7 günde 340 hedefin imha edildiği, 394 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK, harekâtta bugüne kadar 3 Türk askeri ile 16 kişinin şehit olduğu belirtildi. Akşam 20:30 saatlerinde acı bir haber geldi. TSK'dan gelen son dakika açıklamasına göre Hârekatta 2 askerin şehit olduğu 11 askerin de yaralandığı bildirildi. Çatışmada şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın acı haberi Ümraniye’deki baba ocağına ulaştı. Öte yandan Afrin bölgesinden terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca ateşlenen bir roket Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir evin yanına düştü.

Zeytin Dalı Harekâtı 8’inci gününe girerken, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı ile Hatay’ın Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinden de Suriye topraklarına geçen TSK ve ÖSO güçleri, Afrin’deki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Gece boyunca sınır bölgesinde top atışları duyulurken, bölgedeki birliklere sevkiyat ve lojistik destek de devam etti. Hatay’ın Hassa ilçesi bölgesinde de sabah saatlerinde 2 ‘Kobra’ ve 1 Atak helikopteri, tam teçhizatlı olarak Suriye tarafına geçiş yaptı. Afrin’den atılan roketlerin düştüğü Reyhanlı ilçesinde ise esnaf işyerlerine Türk bayrakları astı.

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TSK: 340 HEDEF İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Zeytin Dalı Harekâtı’ndaki son gelişmeler açıklandı. 340 hedefin imha edildiği, 394 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Harekâtın başından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 340 hedef imha edilmiştir. Harekât, icra edilen hava harekâtı ile koordineli olarak kara ateş destek vasıtaları ile de desteklenmektedir. Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek unsurlarının desteği ile sürdürülmekte olan kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

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3 ASKER ŞEHİT OLDU, 30 MEHMETÇİK YARALANDI

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 30 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, 24 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.”

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FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Genelkurmay Başkanlığı, aynı açıklama kapsamında yine Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı hakkında da şu gelişmeleri bildirdi:

“Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtı’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

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İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini, Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.”

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU VE BAKAN GÜL KİLİS’TE

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kilis Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Çavuşoğlu ve Gül, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Bakan Gül, bir süre makamda Vali Tekinarslan’dan kente ilişkin bilgi aldıktan sonra Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti.

TERÖRİST MEVZİLERİ BOMBALANIYOR

Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis’te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri ve jetler tarafından da ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden yükselen duman Kilis’ten de görüldü.

İŞ DÜNYASI VE STK TEMSİLCİLERİ KİLİS’TE

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de destek için Kilis’i ziyaret etti. TOBB, ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, KAMU-SEN, TESK, TİM, TÜGİAD, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birliği, TÜRKONFED başkan ve temsilcileri Kilis’e geldi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ı makamında ziyaret eden heyet, roketli saldırılar sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi de gezdi. Heyet adına valilikte açıklamayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkcıoğlu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla büyük bir operasyon yürüttüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi:

“Devletimize ve milletimize desteğimizi göstermek için Suriye sınırındayız. Suriye’de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana, Türkiye büyük sorumluluk üstlendi. Bir yandan PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz; diğer taraftan, Suriye’nin toprak bütünlüğü için diplomasi yürütüyoruz; diğer yandan da savaşın ortasında kalmış 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Bu süreçte, Suriye’ye komşu olan şehirlerimiz de büyük bir sorumluluk üstlendiler. İşte Kilis onlardan biri. Bu şehir, terör örgütlerinin vahşetinden kaçan on binlerce masumun umudu oldu. Kilis’in nüfusu 90 bin, misafir ettiği mülteci sayısı 125 bin. Yani Kilis kendi nüfusundan daha fazla misafiri ağırlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bunun başka bir örneğini göremezsiniz.”

‘İNSAN HAYATINA EN BÜYÜK DEĞERİ BİZ VERİRİZ’

Zeytin Dalı Harekâtı hakkında olumsuz değerlendirmelerde bulunan devletlere de sert tepki gösteren Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Şimdi bazı ülkeler, yaptığımız operasyonlar üzerinden ahkâm kesiyor, güya bize insanlık dersi vermeye kalkıyorlar. Kimse merak etmesin, inancımız gereği insan hayatına en fazla değeri biz veririz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Bize ders vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık neymiş görsünler. Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte bu şehirlerimizin sorumluluğu bir kat daha arttı. Bir taraftan askerlerimizi ağırlıyorlar; diğer taraftan hain teröristlerin kahpece saldırılarını göğüslüyorlar. Bu saldırılarda Kilis ve Hatay’da vatandaşlarımız şehit oldu. Kilis’teki şehitlerimizden biri iş dünyamızın üyesi; bir Ahi. Kırıkhan’daki şehidimiz de işçilerimizin üyesi.”

‘ORTAK DURUŞ SERGİLEMEYE DAVET EDİYORUZ’

Türkiye’nin sivil toplum olarak, millet olarak tek vücut olduğunu da vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“Bu kritik süreçte, hem taziyelerimizi iletmek hem de desteğimizi ifade etmek için buradayız. Birazdan, teröristlerin saldırısı ile zarar gören camiyi ziyaret edeceğiz. Hainlerin bir camiye saldırmış olması, her türlü insani ve manevi değerden uzak olduklarının en açık göstergesidir. Herkes şunu artık görmelidir: Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Tüm uluslararası camiayı, konuyu saptırmayı bırakıp, teröre karşı net ve ortak duruş sergilemeye davet ediyoruz. Yurt dışındaki muhataplarımıza da bu harekâtın haklılığını anlatıyoruz. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız.”

Heyet daha sonra Kilis Belediyesi ile roketle saldırı düzenlenen tarihi Çalık Camisi’ni ve hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ile Suriyeli Tarık Tabak’ın ailelerini ziyaret etti.

ALİ BEKKİ KÖYÜ ELE GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay’ın Hassa ilçesi Suriye sınırında konuşlanan obüslerle, Afrin kırsalındaki terör hedeflerini vurdu. Yağış ve sisin kalkmasının ardından başlayan atışlarla teröristlerin mevzileri yerle bir edildi. Ayrıca atışın yapıldığı bölgelerde F-16 savaş uçakları da hedefleri vurdu. Karadan ilerleyen TSK ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri de Hatay’n Reyhanlı ilçesinin karşı bölgesine düşen Ali Bekki köyünü ele geçirildi.

1 ASKER, TERÖR PROPAGANDASINDAN TUTUKLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’na karşı, sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen bir piyade er, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından birliğinden alınan ve ismi açıklanmayan er, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

550 KİLOMETREDEN SINIRDAKİ ASKERE TOKAT ÇÖREĞİ

Tokat’ta yaşayan 7 genç, Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan askerlere, yöresel yiyecekler getirmek amacıyla dün gece yola çıktı. 550 kilometre yol kat ederek sabah saatlerinde Hatay’a ulaşan gençler daha sonra bölgede görev yapan askerlerin bulunduğu noktaya gitti. Burada askerlere yanlarında getirdikleri Tokat çöreği, Tokat Zile pekmezi ve meyve suyu ikramında bulunan gençler, Mehmetçiklere görevlerinde başarılar diledi, dua etti.

6 KURBAN KESTİLER

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi’nde de vatandaşlar, Afrin’de PKK/PYD ve DEAŞ’lı teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçikler için 6 küçükbaş hayvanı kurban olarak bağışladı. Yolağzı Mahallesi Muhtarı Ragıp Yelatan’ın çağrısı üzerine mahalle sakinleri tarafından bağışlanan kurbanlar, bugün edilen duaların ardından konvoyla Hassa’daki birliklere götürüldü.

TARİHİ ÇALIK CAMİSİ’NDE İNCELEME YAPTILAR

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kilis’te valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından roketle saldırı düzenlenen tarihi Çalık Camisi’ne geçti. Camide incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Bakan Gül, burada açıklama yaptı. Çavuşoğlu, camiye yapılan saldırının teröristlerin hiçbir şekilde inanca saygısının olmadığını gösterdiğini söyledi. Afrin’de imamların tehdit edildiğini, Kuran-ı Kerim’in öğretilmesinin yasaklandığını kaydeden Çavuşoğlu, “Bu gördüklerimizin yabancısı değiliz. Vakıf eserlerimizi tahrip ettiler. Tabelasında ne yazarsa yazsın, bunların düşmanlığı sadece İslam’a değil, bunlar insanlığa ait ne varsa ortak değere düşmandırlar. Hristiyanlığa da düşmandırlar. Onların kilisesine de zarar verdiler. Zeytin Dalı Harekâtı’yla bölgeyi temizlemek arzusunda olduğumuz katiller sürüsü caniler bunlardır” dedi.

‘CAMİ BU YIL İÇERİSİNDE İBADETE AÇILACAK’

Caminin 2005 yılında restore edildiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, camiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu yıl içerisinde yeniden ibadete açacaklarını ifade etti. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bu saldırıyı yapanlara haddini bildireceğiz ve yok edeceğiz. Dünyada iki medeniyet var: Birlik medeniyeti; diğeri ise öldürmeyi amaç edinen, öldürenleri taşeron olarak kullanan yıkım medeniyeti. Türkiye olarak yaşatan medeniyetin temsilcileri olarak başlattığımız Zeytin Dalı Harekâtı başarıya ulaşacaktır. Bu güruhu Türkiye için tehdit olmaktan çıkaracağız. Harekât planlandığı gibi ilerliyor. Bundan sonra da bunların tepesine binecek, bu bölgeler temizleyeceğiz. Bölgemizi huzura kavuşturacağız. Bizim buradaki durumumuz; teröristlerin barınakları, sığınaklarıdır. Sivil halkın zarar görmemesi için hassasiyet gösteriyoruz.”

Hakan Çavuşoğlu, göç de dahil olmak üzere her türlü duruma hazırlıklı olduklarını ifade etti.

GÜL: SURİYE’NİN TOPRAKLARINDA GÖZÜ OLAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise harekâtta muhatapların asla siviller olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Ortaya çıkan tablo muhatabın teröristler olduğunu gösteren tablodur. Bir kutsala, ibadet yerine, camiye yapılan saldırı terör saldırısıdır. Zeytin Dalı Harekâtı da bu teröristlere yöneltilen sınır güvenliğini sağlamak için yapılan barış operasyonudur. BM sözleşmesine göre de meşru müdahale anlamında yapılan operasyondur. Bu saldırı da bunun en önemli göstergesidir.”

Harekâtın tehditleri ortadan kaldırmak için yapıldığını vurgulayan Bakan Abdülhamit Gül, şunları söyledi:

“Bu tehditleri ortadan kaldırmak için yapılan operasyondur. Asla belli bir etnik yapıya yönelik değil, tehditleri ortadan kaldırmak için yapılan, terör unsurlarına yapılan operasyondur. Uluslararası hukuka uygundur. Sonuna kadar teröristleri hedef alan, bölgede tüm kardeşlerimizin huzuru için yapılan operasyondur. Mehmetçiğimizin kendi ifadesiyle, Kızılelma’ya giden Mehmetçiklere dua ediyoruz. Asla Suriye’nin topraklarında, sınırlarında gözü olan bir ülke değiliz.”

Bakan Gül, gözaltına alınıp Hatay’a getirilen teröristlerin savcılıktaki işlemlerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.

ORGENERAL AKAR, GECEYİ ŞANLIURFA’DA GEÇİRDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte geceyi Şanlıurfa’da geçirdi. Orgeneral Akar, sabah saatlerinde sınır hattındaki birlikleri denetledikten sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti. Basın kapalı yapılan ziyaretin ardından Orgeneral Akar, kentten ayrıldı.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR KİLİS’TE

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte geceyi Şanlıurfa’da geçirdikten sonra saat 14.30 sıralarında Kilis’e geldi. Orgeneral Akar ve Güler, helikopterle 2’inci Tabur Komutanlığı’na inip, buradan valiliğe geçti. Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Orgeneral Akar ve Güler, bir süre basına kapalı görüştü.

ROKET ATILDI

Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis’te Tekye Mahallesi’ndeki 7 katlı bir evin çatısına düştü. Roketin patlamaçken, olay yerine ihbarla çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Güvenlik görevlileri, roketin patlama ihtimaline karşı bölgedeki vatandaşları uzaklaştırıp bomba imha uzmanlarına haber verdi. .

ROKETİN DÜŞTÜĞÜ EVİ ZİYARET ETTİLER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis Valiliği ziyareti sonrasında Tekye Mahallesi’nde çatısına roket düşen evi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte ziyaret etti. Yoldaki vatandaşları selamlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile Orgeneral Akar, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, çatıya düşüp patlamayan roketli saldırıda 2 kişinin hafif yaralandığını söyledi. Orgeneral Hulusi Akar ise kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara “Az kaldı” dedi.

REYHANLI VE AZEZ’E ROKETLİ SALDIRI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden akşam saatlerinde bir son dakika haberi geldi. Suriye’nin Afrin bölgesinden terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca ateşlenen bir roket Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evin yanına düştü. Öte yandan Afrin bölgesinden Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Azez'e de roketli saldırı düzenlendi.

TSK SAAT 20:30’DA AÇIKLADI: 2 ŞEHİT 11 YARALI

TSK’dan Afrin’de süren Zeytin Dalı Harekatı için akşam saatlerinde acı bir haber geldi. TSK'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Hârekatında 2 askerin şehit olduğu 11 askerin de yaralandığı bildirildi.

TSK açıklamasında “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 53 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 447 olmuştur” denildi.

AKAR YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte, Kilis’teki temaslarının ardından Hatay’a geçti,. Orgeneral Akar, buradaki sınır birliklerini denetledi, ardından da Hatay Devlet Hastanesi’ne geçerek, Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan askerleri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AFRİN ŞEHİDİNİN ACI HABERİ AİLESİNE ULAŞTI

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın acı haberi Ümraniye'deki baba ocağına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen iki askerden biri olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın Ümraniye'de bulunan baba ocağına acı haber ulaştı.

Acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Binanın önünde bir ambulans da hazır bekletilirken, şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Ajanslar