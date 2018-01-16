Trump’tan Ankara’ya kritik telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de PKK terör örgütü uzantısı PYD-YPG'ye "ordu kuran" ABD'ye en sert sözlerle yüklendiği gün, ABD Başkanı Donald Trump'dan Ankara'ya kritik bir telefon geldi. Ancak Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı değil, ziyaret için Ankara'da bulunan Katar Emiri Şeyh El Thani'yi aradı. Trump'un telefon konuşması, Erdoğan ile Katar Emiri'nin Saray'daki öğle yemeğinden sonra gerçekleşti.

El Thani’nin Ankara ziyareti, Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında son 48 saatte yaşanan gerilimden hemen sonra gerçekleşmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), bir ziyaret için gelen Katar Kraliyet Ailesinden Şeyh Abdullah Bin Ali El Thani’nin ülkeden çıkmasına izin vermediği iddiası ortaya atılmıştı. İddiayı bizzat, BAE’de bulunan Şeyh El Thani sosyal medyadan yayınladığı görüntülü bir mesajla ortaya atmıştı. Geçen yıl Katar ile Körfez ülkeleri arasında ortaya çıkan diplomatik krizde Suudi Arabistan ile müzakereler sırasında önemli bir rol üstlenen Tani, Pazar günü ortaya çıkan bir YouTube videosunda, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından tutulduğunu öne sürmüştü. BAE ise bu iddiaları reddetmişti.

Bu “alıkoyma” iddialarından hemen sonra ise, bu kez Birleşik Arap Emirlikleri Katar’ı BAE’ye ait iki yolcu uçağını “taciz etmekle” suçlamıştı.

TRUMP’TAN KATAR’A “ARAPLARLA ÇATIŞMAYI BIRAK, İRAN’A BAK” MESAJI

Trump’ın Katar Emiri’ne telefonu BAE-Katar arasındaki bu gerilimlerden hemen sonra geldi. Trump-El Thani telefon görüşmesi konusunda Beyaz Saray’dan da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trump’un Emir’e “bölgesel tehditlerle mücadele için, daha güçlü ve birleşik bir Körfez İşbirliği Konseyi’ni desteklediğini” söylediği ifade edildi. Açıklamada ayrıca iki liderin “kötücül İran etkisine” karşı ABD ve Katar’ın işbirliği imkanlarını da ele aldıkları bilgisi yer aldı. Bu diplomatik ifadeler, Trump’tan Katar Emiri’ne “Araplar arası çatışmayı bırakın, İran’la mücadeleye bakın” mesajı olarak yorumlandı.