Dev marka da etkilendi! Bu sefer saldırılar ciddi… | Son dakika haberleri

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Meltdown ve Spectre hack saldırıları haberleri sonrasında Apple'dan açıklama geldi. Apple kullanıcıları için haberler kötü, Apple, tüm Mac sistemlerinin ve iOS işletim sistemli aygıtlarının Meltdown ve Spectre çip hatalarından etkilendiğini duyurdu.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre cihazlar Meltdown ve Spectre çip hatalarından etkilendi, ancak haberler iyi şimdiye kadar herhangi bir müşterileri bu durumdan olumsuz etkilenmedi. Bu saldırılardan en çok etkilenecek olanlar cihazlarının güncellemelerini yapmayarak son dakikaya bırakanlar. Apple web sitesinden yaptığı açıklamada iPhone işletim sistemi güncellemelerinin (iOS 11.2) ve Mac sistem güncellemelerinin (macOS 10.13.2), Apple TV güncellemelerinin (tvOS 11.2) Meltdown hatasına karşı ürünleri korumaya aldığını söyledi. Bu güncellemelerin aygıtları yavaşlatmadığını söyleyen Apple Meltdown çip hatasının Apple Watch´ları etkilemediğini söyledi.

YENİ BİR YAZILIM YAMASI GELİYOR

Mac ve iOS aygıtların Web taratıcılar aracılığıyla Spectre saldırılarına maruz kalabileceğini aktaran Apple Safari web tarayıcı için “önümüzdeki günlerde” yeni bir yazılım yaması geliştireceğini ekledi. Apple tüm müşterilerine tekrar uygulamaların sadece App Store´dan indirilmesini tavsiye etti. Araştırmacılar Çarşamba günü, günümüz işlemcilerinde, son yirmi yılda piyasaya sürülen birçok tablet, telefon ve dizüstü bilgisayarları etkileyebilecek ciddi bir güvenlik açığı keşfetmişti. Meltdown ve Spectre de bu güvenlik açıklarından ikisiydi.

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