AKP’den önce, seviyorsan git konuş bence!

“Ankara Selçuklu başkenti” demişti, halbuki Selçuklu başkenti Konya idi… Sonradan “Dikey mimari Konya'ya yakışmıyor. Konya yer sıkıntısı olan bir ülke değildir” deyip özerklik bile verdi! Peki, Konya'nın başkenti neresiydi?

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Önceki gün tarihe verdiği önemden bahsetti; “Tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım” dedi. Sahi “Bu antlaşma, devletimizin tapusudur” lafını kim etmişti? Galiba yine kendi!

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Dosya hazırlatmak ne demekse? Aradığımız tarihi belgeyse, baştan hazırlatmak niye? Yok, tarihi yeniden yazacaksa içine Lozan'ı koyacaksa, hezimet olarak sunacaksa, alışığız bunlara…

“Tarihimizi de bilelim. Payitaht Abdülhamid'i izliyorsunuz değil mi? Orada görüyorsunuz” dediydi. Acaba Lozan'ı senaristlere mi emanet etti?

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Lakin öncesinde de yaptı. Tarihi yeniden yazdı. Zonguldak'ta logosunda kuruluşu 1992 yazan Karaelmas Üniversitesi'ni 2007'de açtıklarını söyledi.

Önceki gün yine 1992'de açılmış Dumlupınar Üniversitesi için “Kim yaptı? Biz yaptık!” dedi. Paralel evrende kontrolü tamamen ele geçirdi.

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Havacılık tarihimiz hakkında da ilginç bilgiler derledi; “Geldiğimiz 1 tane hava yolu vardı, Türk Hava Yolu… ”

Zira 1983-1992 arası kurulan 20'den fazla havayolu şirketi dile getirdiği 1'e dâhil değildi. Sadece büyüklerden bahsedersek, Pegasus 1990'da, Onurair 1992'de, Sunexpress 1989'da, Atlas 2001'de kuruldu. AKP ise 2002 yılında koltuğa oturdu. Kayıtlarda yazan buydu!

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Gerçi, “Biz geldikten sonra vatandaşımız internetten Facebook'a girebildi” deseydi haklı olurdu.

Nitekim Youtube, Twitter, Instagram ve Netflix de AKP'den sonra kuruldu. Öncesinde var mıydı? Yoktu! Kim önayak oldu? Boşuna mı ülke o kadar imam-hatip ile doldu?

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Başka ne yoktu? Ülkede başıboş dolaşan 3.5 milyon Suriyeli yoktu. Yaklaşık 438 milyar dolar dış borcumuz yoktu! Yıllık 234 milyar dolarlık ithalatımız, 47 milyar dolar cari açığımız yoktu. Vatandaşın uçan kuşa borcu yoktu. 2002 yılı sonunda 6.5 milyar lira olan toplam kredi ve kredi kartı borcu, 493 milyar lira oldu.

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Reza Zarrab gibi önce hayırsever sonra vatan haini olan, 45-50 milyon dolar rüşveti bahşiş vermiş gibi anlatan bir vatandaşımız yoktu.

İstanbul şehir idi, şantiye oldu, beton doldu. Grev, anayasal bir haktı arada yapılırdı. Unutuldu. Niyetlenenlere terörist damgası vuruldu.

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Demokrasi diye bir şey vardı ama ileri demokrasi yoktu. O da fazla ilerledi sonunda gözden kayboldu!